شاهد.. "موكو" الخيالي يظهر في طوكيو قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية

المصدر: البيان

جلب منظمو ألعاب طوكيو الأولمبية إلى العاصمة اليابانية دمية عملاقة، يبلغ طولها عشرة أمتار، كجزء من البرنامج الثقافي للأولمبياد.

وتم جلب الدمية من منطقة توهوكو التي ضربها المد البحري، بحسب "يورونيوز".

والدمية هي مجسم للكائن "موكو" الخيالي، الذي ولد في المنطقة الشمالية الشرقية لليابان.

وبقد بدأت رحلة جلب الدمية في منتصف مايو لتعرض في حديقة وسط العاصمة اليابانية، ولكن لم يسمح بوجود متفرجين، بسبب القيود المرتبطة بالحد من تفشي وباء كوفيدـ19.

ويأمل المنظمون أن تجلب الدمية مزيدا من السياح إلى منطقة توهوكو.

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