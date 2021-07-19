ترحيب كبير بفكرة استضافة الشارقة مونديال للألعاب تحت المائية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أكد عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن فكرة استضافة الشارقة لبطولة العالم للألعاب تحت المائية، لقيت ترحيباً كبيراً من مسؤولي الاتحاد الدولي، ليضاف الحدث إلى سلسلة الأحداث الرياضية الكبيرة بالإمارة، وأشار إلى عقد عدد من اللقاءات مع سيرجي ايلين نائب حاكم مدينة تومسك، وماكسيموف وزير الرياضة، وآنا آرزنوفا رئيسة الاتحاد الدولي للألعاب تحت المائية، على هامش بطولة العالم للألعاب تحت المائية في تومسك، وذلك بحضور أحمد الحوسني المدير التنفيذي لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وبما يعبر عن خطة المجلس واستراتيجيته في التعاون المشترك، وتبادل الخبرات مع الاتحادات الدولية.

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