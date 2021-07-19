دبي.. الأولى عالمياً في السياحة و«الدراجات المائية» والمغامرات

المصدر: دبي - وام

فازت تجربة الدراجات المائية التي توفرها دبي بالمرتبة الأولى عالمياً ضمن جوائز الموقع العالمي المتخصص في مجال السفر والسياحة «تريب أدفايزر» للتجارب السياحية لعام 2021، وذلك عن فئتي المغامرات المتكاملة والأنشطة المائية، وحازت تجربة الدراجات المائية التي تقدمها شركة «نيمو للرياضات المائية» على شواطئ مختلفة في دبي، المرتبة الأولى عالمياً على موقع «تريب أدفايزر» لإتاحة المجال أمام الزوار لاختبار لحظات مليئة بالتشويق والاستمتاع بالمناظر الخلابة لأفق المدينة وأبراجها الشاهقة وأشهر معالمها السياحية المذهلة ومن أبرزها برج العرب ودبي مارينا وفندق أتلانتس وبرج خليفة، ونشر الموقع الأنشطة التي نالت استحسان المسافرين خلال جائحة «كوفيد 19».

وينظم موقع «تريب أدفايزر»، والذي يعد من أضخم المنصات العالمية المعنية بشؤون السفر والسياحة، هذه الجوائز كمبادرة لاختيار أفضل التجارب السياحية بالعالم، حيث جاء اختيار التجارب الفائزة بناء على آراء وتقييمات المسافرين للجولات والأنشطة السياحية حول العالم من 1 يناير 2020 إلى 30 أبريل 2021.

وحول التجربة السياحية الأفضل في العالم لعام 2021، أفاد الموقع بأن المسافرين يميلون إلى استكشاف ملامح أفق دبي على متن الدراجات المائية والاستمتاع بالتقاط الصور التذكارية للكثير من إطلالاتها المبهرة.

وحافظت دبي على مكانتها الرائدة بصفتها الوجهة الأولى لتقديم «أفضل التجارب السياحية في العالم» للعام الثاني على التوالي ضمن تصنيف «تريب أدفايزر»، حيث حصلت تجربة السفاري على الكثبان الرملية وركوب الجمال مع حفلات الشواء، التي تنظمها شركة «أوشن إير للسفر»، على جائزة أفضل تجربة عالمية في 2020.

مكانة

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي: يسعدنا أن تحصل التجارب السياحية في دبي على النسبة الأعلى لتقييمات السياح على منصة عالمية مرموقة مثل «تريب أدفايزر» ويعكس اختيار تجارب الدراجات المائية التي تقدمها شركة نيمو للرياضات المائية مستوى الأنشطة والخدمات التي نقدمها في دبي لكافة الزوار والسياح وبالتالي تأكيد مكانة الإمارة كوجهة سياحية مفضلة عالمياً.

وأضاف: نعمل مع شركائنا لمواصلة تقديم أفضل التجارب السياحية بالعالم مع ضمان صحة وسلامة ضيوف دبي خلال كافة مراحل رحلتهم،ويؤكد الفوز بالجوائز على وفرة التجارب السياحية المتنوعة بالإمارة، ما يدعم جهودنا في جعلها الوجهة السياحية الأكثر زيارة في العالم.

وتعد دبي بشواطئها الخلابة الوجهة المثالية لعشاق الرياضات المائية، إذ توفر لهم طيفاً واسعاً من الفعاليات كالتزلج على الماء وركوب الزلاجات المائية الطائرة وقوارب الكاياك.

التزام

وقال وسام سلوم، الشريك الإداري في نيمو للرياضات المائية: نؤكد التزامنا بتقديم تجارب سياحية فريدة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم، لنساعدهم على الاحتفاظ بذكريات لا تنسى في دبي كما يسرنا الفوز ضمن جوائز موقع «تريب أدفايزر» للعام 2021، ما يعكس جودة الأنشطة التي نوفرها للجميع، ونتقدم بالشكر لـ «دبي للسياحة» على دعمها وتعاونها الدائم معنا لإطلاق المزيد من الجولات التي تلاقي إعجاب الزوار.

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ضمت قائمة أفضل خمس تجارب سياحية في العالم لجوائز «تريب أدفايزر» كلاً من جولات الدراجات المائية في دبي؛ وتجربة التجديف في منطقة روتوروا؛ وتجربة التجديف في المياه المتدفقة لنهر كايتونا - روتوروا، نيوزيلندا؛ وتجربة القفز المظلي من روتورفلاي - ريو دي جانيرو، البرازيل، وجولة تجديف بقوارب الكاياك في محمية شيل كي ومنطقة تامبا باي - تييرا فيردي، فلوريدا؛ ومغامرة في كهوف ونهر أريناليس في بورتوريكو - سان خوان، بورتوريكو.

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