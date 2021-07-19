«الإمارات» بطل طواف فرنسا للعام الثاني على التوالي

المصدر: دبي - علي الظاهري

احتفظ فريق الإمارات للدراجات الهوائية أمس بلقب طواف فرنسا للمرة الثانية على التوالي، وحسم السلوفيني تاداي بوغاتشار نجم الفريق، اللقب قبل يوم من الختام ، محققاً الفوز في 3 مراحل في طريقه لفرض سيطرته على الطواف،ونال جائزتي أفضل دراج تحت 25 عاماً ،والقميص المنقط لمَلِك الجبال.

وأشاد أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي بالإنجاز الكبير الذي حققه فريق الإمارات ومواصلته كتابة التاريخ والاحتفاظ بلقب طواف فرنسا، متوجهاً بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة الفوز الكبير.

وقال الشعفار لـ «البيان الرياضي»: الإنجاز مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي، خصوصاً وأن الفريق الذي يحمل اسم الإمارات سطر العديد من الإنجازات في أكبر المحافل وتصدر معظم الطوافات العالمية ضمن الأجندة الدولية، ليؤكد أحقيته أخيراً بلقب طواف فرنسا، ونشكر كل من ساهم في التألق وفي مقدمتهم مطر اليبهوني، رئيس مجلس إدارة الفريق.

وأثنى على المستوى المميز لفريق الإمارات والذي قاده لانتزاع اللقب للسنة الثانية، في ظل وجود نخبة من الدراجين أبرزهم الواعد بوغاتشار أصغر المتسابقين، والذي سيطرعلى القميصين الأصفر والأبيض وصدارة الترتيب، لافتاً إلى أن الفريق يضم العديد من الأسماء المميزة، أثبتوا أن روح الفريق الواحد هو شعارهم وساندوا زميلهم بوغاتشار الذي تألق من بداية الطواف وحتى نهايته في مشهد نادر في تاريخ سباقات الدراجات على مستوى العالم فضلاً عن صدارته السباق، بفارق تجاوز 5 دقائق عن الوصيف.

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