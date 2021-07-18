دراج فريق الإمارات بوغاتشار يتوج بطواف فرنسا للعام الثاني توالياً

المصدر: متابعة -علي الظاهري

قاد الدراج السلوفيني الواعد تاداي بوغاتشار فريق الإمارات الى التتويج بلقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية للعام الثاني توالياً، وذلك بعدما قطع خط النهاية اليوم الأحد على جادة الشانزيليزيه في العاصمة باريس متصدراً.

وتمكن بوغاتشار بعد 21 يوماً و3400 كلم، من تجاوز خط النهاية أمام الدنماركي يوناس فينغيغارد والإكوادوري ريتشارد كاراباس، ليحتفظ باللقب الذي أحرزه العام الماضي في الأمتار الأخيرة بعدما انتزع الصدارة في المرحلة العشرين قبل الأخيرة، لكن تتويج النسخة 108 كان مستحقاً تماماً لابن الثانية والعشرين عاماً، إذ فرض هيمنته تماماً منذ المرحلة الثامنة التي انتزع فيها القميص الأصفر.

وفاز بوغاتشار أيضاً بجائزتي أفضل دراج تحت 25 عامًا والقميص المنقطة لمَلِك الجبال، وهي ثلاثية حققها أيضًا في أول مشاركاته العام الماضي.

وكانت الفرحة كبيرة على السلوفيني بعد تجاوزه خط النهاية قائلاً "لقد نجحنا. الأمور لا تحسم حتى اللفة الأخيرة من الشانزيليزيه".

واستطاع الدراج السلوفيني حسم المنافسة رغم فوزه بثلاث مراحل فقط في هذه النسخة ليضيفها الى الانتصارات الثلاث التي حققها العام الماضية.

وأشاد أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي للدراجات، بالإنجاز الكبير الذي حققه فريق الإمارات للدراجات بعد مواصلة كتابة التاريخ والاحتفاظ بلقب طواف فرنسا للدراجات، متوجهاً بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، بمناسبة الفوز الكبير.

وأضاف الشعفار لـ "البيان الرياضي"، إن الإنجاز يعتبر مصدر فخر وإعتزاز لكل إماراتي، خاصة وأن الفريق الذي يحمل إسم الإمارات سطر العديد من الإنجازات في كبرى المحافل وتصدر معظم الطوافات العالمية التي تندرج تحت أجندة الاتحاد الدولي للدراجات ليؤكد أحقيته أخيراً بلقب طواف فرنسا، متوجهاً بالشكر إلى كل من ساهم في هذا التألق وفي مقدمتهم مطر سهيل اليبهوني، رئيس مجلس إدارة فريق الإمارات للدراجات الهوائية، الذي قدم على كل أوجه الدعم وسخر كافة الإمكانيات لضمان النجاح.

مستوى مميز

وأثنى رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، على المستوى المميز لفريق الإمارات والذي قاده إلى انتزاع اللقب للسنة الثانية على التوالي، خاصة في ظل وجود نخبة من الدراجين أبرزهم الدراج الواعد تادي بوجاتشار أصغر المتسابقين في المنافسة، حيث استطاع الدراج السلوفيني السيطرة على القميص الأصفر والأبيض وصدارة الترتيب العام، لافتاً إلى أن الفريق يضم العديد من الأسماء المميزة في الفريق والذين أثبتوا أن روح الفريق الواحد هو شعارهم في جميع المنافسات بعد أن ساند جميعهم زميلهم بوجاتشار الذي تألق من بداية الطواف وحتى نهايته في مشهد نادر في تاريخ سباقات الدراجات على مستوى العالم فضلاً عن صدارته في ختام السباق وبفارق أكثر من 5 دقائق عن الوصيف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز