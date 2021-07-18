"المجاز المائية" تفتتح ملعباً لكرة القدم "السباعية"

المصدر: وام

افتتحت واجهة المجاز المائية - الوجهة السياحية والترفيهية المتكاملة في الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" - أمس أول ملعب عشبيّ "سباعي" على أرضها بالشراكة مع "فالكون سبورت" لتتيح المجال أمام عشّاق المنافسات للاستمتاع ضمن مساحة تمتدّ على 60 متراً طولاً و40 عرضاً مع اتباع أحدث المواصفات والمعايير العالمية في هذا الجانب.

وتم افتتاح المستطيل الأخضر بحضور سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشرقة للاستثمار والتطوير "شروق" بلقاء ودي جمع نخبة من النجوم أبرزهم فهد خميس نجم المنتخب الوطني السابق ونادي الوصل وناصر خميس لاعب الأبيض السابق واللاعبون بخيت سعد وفيصل خليل ومعتوق سعيد وآخرون.

وقال سعادة مروان بن جاسم السركال إن افتتاح ملعب جديد يمتاز بخيارات ومعايير عالمية ينسجم مع رؤية الهيئة في دعم وجهاتها وتهيئتها بمختلف المرافق الخدمية عالية الجودة التي تتناسب مع احتياجات الجميع.

من جانبها قالت مروة عبيد الشامسي مدير عام واجهة المجاز المائية: نسعى من خلال سلسلة الخطط والمشاريع التي نقوم بها إلى تعزيز مكانة وحضور واجهة المجاز المائية كواحدة من المحطات السياحية والرياضية المفضلة لجميع أفراد الأسرة في الإمارة.

من جهته ثمن فهد خميس الدور الذي تقوده هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وواجهة المجاز المائية في تدشين هذا الملعب الذي سيكون له دورا كبيرا في إثراء الرياضة المحلية بعناصر وخبرات جديدة

وأشاد لاعب المنتخب السابق بخيت سعد باهتمام هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وواجهة المجاز المائية بالارتقاء بالواقع الرياضي في الإمارة الذي بات اليوم ركيزة أساسية للتطوير.

وقال نجم المنتخب الإماراتي فيصل خليل: يلعب افتتاح مثل هذه الملاعب في قلب إمارة الشارقة دوراً مهماً في تهيئة الأجيال الواعدة واكتشاف اللاعبين الموهوبين .. مشيدا بدور هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وواجهة المجاز المائية في تهيئة المناخ للاعبين ليجدوا متنفساً حقيقياً يعكس مكانة الرياضة في الإمارة.

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