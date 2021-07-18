سفراء الإبداع

المصدر: إعداد - علي الظاهري

نال 13 بطلاً أولمبياً شرف الفوز بجائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، وشهدت النسخة الأخيرة تسليم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، أوسمة فوز الرياضيين وهم: أحمد الجندي «مصر»، وإيناس بوبكري «تونس»، محمد العسيري «السعودية»، فاطمة الزهراء «المغرب»، أحمد بوغوش «الأردن»، وعمر المرزوقي «الإمارات»، إلى جانب تكريم المؤسسات في الفئات الأخرى.

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ميدالية حصاد الأبطال

9 ذهبيات

7 فضيات

8 برونزيات

حصاد الدول

تونس

10 ميداليات

مصر

4 ميداليات

الجزائر

3 ميداليات

الكويت

3 ميداليات

المغرب

3 ميداليات

الأردن

ميدالية واحدة

محمد القمودي – تونس

ألعاب القوى

فضية 10000 م «طوكيو 1964»

ذهبية 5000 م «مكسيكو 1968»

برونزية 10000 م «مكسيكو 1968»

فضية 5000 م «ميونيخ 1972»

أسامة الملولي – تونس

السباحة

ذهبية 1500 م «بكين 2008»

ذهبية ماراثون 10 كلم «لندن 2012»

برونزية 1500 م «لندن 2012»

هشام القروج – المغرب

ألعاب القوى

فضية 1500 م «سيدني 2000»

ذهبية 1500 م «أثينا 2004»

ذهبية 5000 م «أثينا 2004»

توفيق مخلوفي – الجزائر

ألعاب القوى

ذهبية 1500 م «لندن 2012»

فضية 1500 م «ريو 2016»

فضية 800 م «ريو 2016»

علاء الدين قاسم – مصر

المبارزة

فضية «لندن 2012»

حبيبة الغريبي – تونس

ألعاب القوى

ذهبية 3000 م موانع «لندن 2012»

فهد الديحاني – الكويت

الرماية

فضية «سيدني 2000»

برونزية «لندن 2012»

ذهبية «ريو 2016»

مروى العامري – تونس

المصارعة

برونزية «ريو 2016»

هداية ملاك – مصر

التايكواندو

برونزية «ريو 2016»

سارة سمير - مصر

رفع الأثقال

برونزية «ريو 2016»

أحمد أبوغوش – الأردن

التايكواندو

ذهبية «ريو 2016»

محمد إيهاب – مصر

رفع الأثقال

برونزية «ريو 2016»

إيناس بوبكري – تونس

المبارزة

برونزية «ريو 2016»

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