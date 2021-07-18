أول حالة «كورونا» في الأولمبياد

المصدر: طوكيو - أ ف ب

أعلن منظمو الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، عن أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في القرية الأولمبية، وذلك قبل أيام من انطلاق الأولمبياد، لكنهم طمأنوا جميع الرياضيين بشأن الإجراءات الصارمة المتخذة للحد من انتقال «كوفيد 19».

وأكد تاكايا ماسا المتحدث باسم اللجنة المنظمة في مؤتمر صحافي «يوجد شخص مصاب في القرية وتم اكتشاف الحالة عند وصول الشخص المعني، ولم يتم تحديد ما إذا كان المصاب رياضياً أو أحد أفراد البعثات».

وقال المدير العام لألعاب طوكيو 2020 توشيرو موتو: «جاءت نتيجة هذا الشخص إيجابية خلال فحوص القرية، لا نعرف إذا كان تلقى اللقاح أم لا. وستكون هناك إجراءات صارمة لمكافحة «كوفيد 19» في القرية، وسيخضع الرياضيون لفحوص يومية، وإذا جاءت نتيجة أحدهم إيجابية سيتمّ عزله.. ونحن متأكدون من أن كل الجهود ستبذل لضمان السلامة في القرية الأولمبية. المهم هو ردّ الفعل السريع والتأكد من حماية وسلامة كل الرياضيين».

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