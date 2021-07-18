الغابوني فيري ابوغي في يد مليحة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

يواصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي مليحة استعداده للموسم الجديد بطموحات كبيرة وبنظرة تفاؤلية لتقديم الأفضل وأشار إبراهيم الحمادي إداري الفريق إلى أن اللاعب الغابوني يفيس فيري ابوغي المحترف الجديد انضم للفريق في بداية مشوار الإعداد، وهو من اللاعبين أصحاب الخبرات وسبق أن قدم موسماً جيداً مع نادي الوحدة.

وعن اللاعب المقيم قال سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن اسم اللاعب وهو من اللاعبين البارزين بساحات اللعبة وسيمثل مع المحترف الغابوني دعامة قوية للفريق الذي يضم نخبة من اللاعبين المواطنين، ويقوده الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الجزائري رشيد شريح والذي عاد للإمارات عقب غياب 3 سنوات، ويساعده المدرب المواطن المتميز إبراهيم الأميري والذي سبق له قيادة منتخب السيدات وعمل مساعداً لمدرب منتخبي الناشئين والشباب.

ووجه الحمادي الشكر لمجلس إدارة النادي بقيادة محمد سلطان خاصوني لاهتمامه الكبير بالفريق وبقية فرق النادي.

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