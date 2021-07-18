منتخب ناشئي المصارعة إلى بودابست

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تغادر اليوم إلى العاصمة المجرية بودابست، بعثة منتخبنا الوطني لناشئي المصارعة تحت 17 سنة، للمشاركة في بطولة العالم للمصارعة للفئات العمرية التي تقام خلال الفترة من 19 - 25 الجاري بإشراف الاتحاد الدولي للعبة وتنظيم الاتحاد المجري للعبة، وتضم البعثة اللاعبين خليفة الحفيتي في وزن تحت 92 كغم، وعبدالله الكياني في وزن تحت 61 كغم، ومدرب نادي الفجيرة للفنون القتالية توفيق السيد، والمدير الفني للاتحاد شعبان السيد. وأكمل خليفة الحفيتي وعبدالله الكياني جاهزيتهما للمشاركة العالمية الأولى من خلال معسكر خارجي بالقاهرة ومعسكر داخلي بنادي الفجيرة للفنون القتالية بالفجيرة، وأكملت البعثة كافة الترتيبات الإدارية والصحية الاحترازية المطلوبة قبل السفر

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو البعثة على تمثيل رياضة الإمارات التمثيل المشرف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية بما يكفل السلامة للجميع.

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