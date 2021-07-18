استطلاع «البيان»: 47 % متفائلون بتحقيق ميدالية أولمبية للإمارات في «طوكيو 2020»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يمثل 6 رياضيين، الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الـ 32، «طوكيو 2020» المقررة خلال الفترة من 23 الجاري حتى 8 أغسطس المقبل، عبر المنافسة في 4 ألعاب هي الرماية والجودو والسباحة وألعاب القوى، وتوقعت نسبة 53 % من إجمالي المشاركين في استطلاع «البيان»، عدم تحقيق لاعبينا ميدالية أولمبية في طوكيو، مقابل 47 % أكدوا إمكانية تحقيق أبطالنا ميدالية جديدة، مع العلم أن الرياضة الإماراتية، والتي بدأت المشاركة الأولمبية منذ دورة 1984 في لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأمريكية، توجت بميداليتين هما ذهبية الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، في مسابقة الرماية بدورة أثينا 2004، وبرونزية سيرجوي توما، في مسابقة الجودو بدورة ريو دي جانيرو عام 2016.

وشهد الاستطلاع في موقع «البيان»، توقع 48 % تحقيق لاعبينا ميدالية أولمبية مقابل 52 % أكدوا العكس، فيما توقع 46 % من المشاركين في الاستطلاع عبر «تويتر» عودة بعثتنا من طوكيو بميدالية جديدة مقابل 54 % توقعوا عدم حصول الإمارات على ميداليات.

استعدادات وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن الجودو الإماراتي يتطلع لنتائج الإيجابية في طوكيو ، مشيراً إلى أن استعدادات اللاعبين فيكتور وإيفان اللذين يمثلان الدولة جيدة ، وفاز فيكتور خلال مشاركاته ببطولات 2021 للغراند سلام وآسيا ، بعدد من الميداليات والنقاط ما ساهم في تحسين تصنيفه العالمي، وتمنى بن ثعلوب، تحقيق زميله الشاب إيفان، للطموحات المرجوة.

حظوظ

وأكد ناصر التميمي، الأمين العام لاتحاد المصارعة والجودو، أن النتائج الجيدة التي حققها اللاعبان فيكتور وإيفان في البطولات الأخيرة، وتصنيفهما المتقدم، يعزز حظوظهما لتحقيق ميدالية أولمبية في طوكيو، وأوضح أن تحضيرات منتخب الجودو، بدأت مبكراً رغم بعض التعديلات بسبب تداعيات جائحة كورونا ، مشيراً إلى إنه عقب الفوز ببطاقتي التأهل، حرص اتحاد اللعبة، على مشاركة اللاعبين في بطولات غراند سلام وغراند بري. وأوضح التميمي: أن فيكتور مصنف 16 على العالم في وزنه، كما أن إيفان ضمن الـ 30 الأوائل ما يزيد من أملنا في الفوز بميدالية.

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