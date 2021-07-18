ارتباط مستمر بين الجائزة والألعاب الأولمبية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ثمّن مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» استمرار تألق العديد من الفائزين بفئات الجائزة خلال البطولات الدولية وتأهلهم للتنافس في أولمبياد طوكيو والسعي لإحراز المزيد من الميداليات، وهو الأمر الذي يؤكد أثر الجائزة في تحفيز الرياضيين انطلاقاً من المكانة التي اكتسبوها أثناء تحقيق الإنجاز الأولمبي، وأثناء التكريم واستلام أوسمة الإبداع من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية رئيس الجائزة، ويمثل الفوز بـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» قمة التقدير والتكريم للإنجازات .

وكرمت الجائزة خلال الدورات العشر الماضية 13 بطلاً أولمبياً عربياً بلغت حصيلة إنجازاتهم 24 ميدالية أولمبية (9 ذهبيات و7 فضيات و8 برونزيات).

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