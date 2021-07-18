10 فائزين يتطلعون إلى إنجاز أولمبي جديد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشهد أولمبياد «طوكيو 2020» مشاركة العديد من الرياضيين العرب وفي مقدمتهم 10 من الأبطال العرب ممن سبق لهم الفوز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي وهم السباح التونسي أسامة الملولي الذي سبق له الفوز بفئة الرياضي العربي في الدورة الأولى، يسعى للفوز بالميدالية الأولمبية الرابعة ،والعدّاء الجزائري توفيق مخلوفي والرامي الكويتي فهيد الديحاني، فيما تحمل التونسية إيناس بوبكري سفيرة جائزة الإبداع الرياضي علم بلادها في حفل افتتاح الأولمبياد كما تحمل حلم الفوز بميدالية ثانية بعد برونزية المبارزة في أولمبياد ريو 2016، وهو ذات الأمل الذي تحمله مواطنتها المصارعة مروى العامري بعد برونزية ريو ، كما تشارك لاعبة التايكواندو المصرية هداية ملاك وبطل المبارزة المصري علاء الدين أبو القاسم.ويشهد الأولمبياد مشاركة المصري أحمد الجندي ولاعبة التنس التونسية أنس جابر والسباحة المصرية فريدة عثمان.

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