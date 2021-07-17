مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي يستعرض الترشح للدورة 11

هنأ مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" باسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة الرياضيين العرب المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 التي ستقام في طوكيو خلال الفترة 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل .

كما هنأ مجلس الأمناء منتخب الإمارات والمنتخبات العربية المتأهلة إلى الأدوار النهائية من تصفيات قارة آسيا لنهائيات كأس العالم التي ستنطلق يوم 2 سبتمبر المقبل وحثهم على التألق والمنافسة بقوة لنيل بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

جاء ذلك خلال الاجتماع /الثلاثون/ لمجلس أمناء الجائزة الذي عقد عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة معالي مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة، وحضور خالد علي بن زايد نائب رئيس مجلس الأمناء، و أعضاء المجلس: د. حسن مصطفى، د. خليفة الشعالي، مصطفى العرفاوي، موزة المري، أمين عام الجائزة، أحمد مساعد العصيمي ، منى بو سمرة ، و ناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة.

وعبّر معالي رئيس مجلس الأمناء عن سعادته بعودة النشاط الرياضي حول العالم وإقامة البطولات المحلية والقارية والدولية بنجاح وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الدقيقة الخاصة بكل منطقة وكل بطولة بما يمنح الرياضيين الفرصة للعب وتقديم أفضل مستوياتهم خلال هذه الفترة الصعبة، كما أن العودة كانت مقرونة بالحضور الجماهيري وهو أمر مهم جدا لدعم للرياضيين وأيضا لإتاحة الفرصة للجمهور لمتابعة رياضاتهم المفضلة ورياضييهم المحليين والعالميين.

وأكد الطاير أن الجائزة عملت خلال الفترة الماضية على التواصل مع الاتحادات المحلية والعربية والدولية واللجان الأولمبية لحثها على عودة الفعاليات والبطولات الرياضية، كما أن الجائزة تدعم الاتحادات من خلال محور التنافس في الفئة المؤسسية على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية وهو /المبادرات والبرامج والمشاريع الإبداعية التي تهدف الى تمكين المجتمعات من خلال الرياضة، وساهمت في مواجهة التحديات العالمية في المجال الرياضي/ وهذا يحفّز الاتحادات على إطلاق المبادرات الإبداعية المناسبة لكل رياضية من أجل مواجهة جائحة كوفيد 19 وجميع التحديات الأخرى، وتم أيضا تحديد مواعيد فترة الترشح واختيار الفائزين بما يمنح الرياضيين من أصحاب الإنجازات الأولمبية والبارالمبية الفرصة للترشح والفوز في الدورة 11 للجائزة.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على البرنامج الزمني للفترة المتبقية من الدورة الحالية وهي مرحلة الترشح التي تنتهي يوم 15 سبتمبر المقبل وتتم بطريقة الترشح من خلال الموقع الإلكتروني mbrawards.ae أو التطبيق الذكي للجائزة وبدون تقديم أية ملفات ورقة ، تليها مرحلة فرز الملفات المترشحة في جميع الفئات والتأكد من مطابقة جميع الإنجازات لمتطلبات الترشح سواء من جهة زمن تحقيق الإنجاز أو نوعيته والتأكد من الوثائق المرفقة، يليها مرحلة التحكيم عن بعد وعبر برنامج التحكيم الالكتروني والتي تتم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر حيث سيتم توزيع الملفات على المحكمين بطريقة تضمن الحيادية وعدم تولي أي حكم تقييم وتحكيم أي ملف لرياضي أو مؤسسة من ذات الدولة التي ينتمي اليها ، يلي ذلك اختيار الفائزين ورفع قائمة الأسماء لسمو رئيس الجائزة للاعتماد، كما سيتم يوم 1 نوفمبر فتح باب ترشيحات الجمهور للفائزين النهائيين بفئة الناشئين، ثم الإعلان عن الفائزين بجميع الفئات يوم 23 نوفمبر المقبل في مؤتمر صحفي موسع.

كما تم اعتماد إقامة حفل تكريم الفائزين بالدورة 11 يوم 9 يناير 2022 بالحضور المباشر وذلك في مقر إكسبو وأثناء الحدث العالمي الكبير وحضور شخصيات دولية من ضيوف إكسبو وضيوف الجائزة.

ثمن مجلس أمناء الجائزة استمرار تألق العديد من الفائزين بفئات الجائزة خلال البطولات الرياضية الدولية وتأهلهم للتنافس في أولمبياد طوكيو والسعي لإحراز المزيد من الميداليات الأولمبية وهو الأمر الذي يؤكد أثر الجائزة في تحفيز الرياضيين لإحراز المزيد من الإنجازات العالمية والأولمبية انطلاقا من المكانة التي اكتسبها كل رياضي أثناء تحقيق الإنجاز الأولمبي وكذلك أثناء تكريمه بحفل الفائزين بالجائزة واستلام أوسمة الإبداع من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، حيث تمثل الدورات الأولمبية قمة التنافس الرياضي فيما يمثل الفوز بـ "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" قمة التقدير والتكريم للإنجازات الرياضية التي يحققها كل مبدع رياضي.

وقد كرمت لجائزة خلال الدورات العشر الماضية 13 بطل أولمبي عربي بلغت حصيلة إنجازاتهم 24 ميدالية أولمبية موزعة على 9 ذهبيات و7 فضيات و8 برونزيات، وسيكون أولمبياد طوكيو هو الدورة الأولمبية الرابعة التي يدخل الفائزون بها في قائمة الترشيحات للفوز بالجائزة بعد أولمبياد بكين 2008 وأولمبياد لندن 2012 وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ، كما كان للفائزين بدورات الألعاب البارالمبية التي أقيمت في العام ذاته تقدير وتكريم أيضا.

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