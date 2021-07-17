ختام بطولة «الإمارات للتنمية الاجتماعية» الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت أمس منافسات بطولة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية لكرة القدم الإلكترونية في لعبة «فيفا 21» والتي أقيمت بمنطقة الرمس في رأس الخيمة تحت رعاية جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية والتي نظمتها «ڤي سلاش للرياضات الإلكترونية» تحت إشراف جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية.

وحقق المركز الأول اللاعب المصري عمر تامر وأحرز الإماراتي محمد عبدالله المركز الثاني، يليه وليد سالم، شهد حفل الختام خلف سالم بن عنبر، نائب رئيس جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وانتصار الزعابي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية.

وتابع المنافسات عشاق كرة القدم الإلكترونية من الشباب والناشئين والتي أقيمت في إحدى قاعات جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية بمنطقة الرمس بإمارة رأس الخيمة.

وتقدم المستشار سعيد علي الطاهر، الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، بالشكر لمجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية على استضافة البطولة وحرصها على استقطاب ممارسي اللعبة من الشباب والناشئين تقديم الجوائز لهم، وثمّن دور شركة «زمزم ديستربيوشن»، و«ڤي سلاش» للرياضات الإلكترونية في إنجاح البطولة.

وأكد محمد البنّاء، الرئيس التنفيذي لـ «ڤي سلاش» رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن المنافسات شهدت مشاركة 118 لاعباً من مختلف الجنسيات والأعمار، أقيمت التصفيات الأولية عبر «أونلاين»، وتم اتخاذ كل التدابير الاحترازية في التصفيات النهائية ودور 24.

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