السويسرية باشينسكي تعتزل كرة المضرب

المصدر: أ ف ب

أعلنت السويسرية تيميا باشينسكي، التي وصلت إلى المركز التاسع في تصنيف رابطة المحترفات، اعتزالها كرة المضرب عن 32 عاماً، لأن "الوقت حان لقلب الصفحة".

وغابت باشينسكي، المتوجة بفضية زوجي السيدات في أولمبياد ريو 2016 بصحبة مواطنتها مارتينا هينغيس، عن الملاعب منذ سبتمبر 2019 حين انتهى مشوارها في الدور الأول لدورة سيول على يد الأمريكية كريستي آن، ما أدى إلى تراجعها في تصنيف رابطة المحترفات إلى المركز 517 حالياً.

وعانت السويسرية الفائزة بأربعة ألقاب في مسيرتها من أصل سبع مباريات نهائية في الفردي، آخرها يعود الى عام 2016 في دورة الرباط، من إصابة في ظهرها ثم تأثرت عودتها إلى الملاعب بتوقف المنافسات في مارس 2020 ولأشهر عدة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقالت باشينسكي، عبر حسابها في "إنستغرام": "أعتزل كرة المضرب على الصعيد الاحترافي، لكني لن أنسى أبداً البريق في عينيّ"، في إشارة إلى الفرحة التي كانت تخالجها عندما تلعب كرة المضرب.

وتبقى أفضل نتيجة لباشينسكي في بطولات الغراند الأربع وصولها إلى نصف نهائي رولان غاروس الفرنسية عامي 2015 و2017، فيما انتهت مشاركتها الأخيرة في هذه البطولات عند الدور الأول لفلاشينغ ميدوز الأمريكية في أغسطس 2019.

وتوجهت السويسرية في رسالتها الوداعية إلى كرة المضرب بالقول: "كنتِ أجمل مدرسة في الحياة، ولا يمكنني أن أشكرك بما فيه الكفاية على ذلك... 18 سنة جميلة لي في الملاعب كرَّست نفسي خلالها من أجلك. اليوم حان الوقت لقلب الصفحة وكتابة صفحات جديدة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز