مذكرة تفاهم بين «الفرسان الرياضي» وغلاسكو رينجرز الاسكتلندي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وقّع منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مسؤولي نادي غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، يتم بموجبها تأسيس أكاديمية للنادي في المنتجع.

حيث يجري التجهيز لافتتاحها قريباً، لتكون جاهزة لاستقبال الفتيان والفتيات، في ظل تطلع الأكاديمية إلى الترويج للعبة النسائية في المنطقة.

ويوفر النادي الإسكتلندي، المدربين للأكاديمية، للإشراف على التدريبات، في حين ستكون هناك أيضاً فرص للاعبين الشباب للسفر إلى إسكتلندا، لزيارة أكاديمية إيبروكس ورينجرز.

من جانبه، قال سلطان محمد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة، خلال مؤتمر صحافي عقد مقر المنتجع: يسعدنا أن يكون لدينا أكاديمية مشهورة عالمياً في الفرسان، وهذا التعاون في توقيع مذكرة التفاهم، هو أمر يبعث على التفاؤل، أعتقد أن هذا سيأخذنا إلى مستوى مختلف على الصعيد الدولي، من خلال امتلاك البنية التحتية والمرافق.

وتقدم الكعبي بالشكر إلى دوغلاس بارك رئيس مجلس إدارة نادي رنجرز، وكريستوفر براون العضو المنتدب لـ «سي بي إف»، وكافة أعضاء مجلس الإدارة، وقال: نقدر التاريخ العريق لنادي رينجرز، الذي تأسس عام 1872، وتجاوز عمره الـ 150 عاماً، وحيث تحتفل دولة الإمارات هذا العام بعيدها الوطني الخمسين، فليس هناك أفضل من هذه المناسبة التاريخية، لنعلن فيها عن بداية العمل معاً والشراكة الهادفة.

وأكد أن الاستثمار ليس فقط في رأس المال، أو في البنية التحتية، ولكن الاستثمار الحقيقي يتمثل في الكوادر البشرية، والعمل على تنمية مواهبها، وإعدادها لتكون نموذجاً وطنياً نفخر به، وهو النهج الذي تدعمه قيادتنا الرشيدة.

وقال جيمس بيسجروف المدير التجاري والتسويقي في نادي رينجرز: فخورون بوجودنا هنا، بالنسبة لنا، إنها لحظة فارقة، نحن ندرك أن هناك جماهير للرينجرز في الإمارات، ولذا، نحرص على الوجود وتفعيل هذه الشراكة، والتفاهم مجرد خطوة في الاستراتيجية الدولية لتوسيع نطاق نادينا في الشرق الأوسط، بعد وجود أندية شريكة في ألمانيا والولايات المتحدة والهند، بالإضافة إلى تعاون أكاديمية كرة القدم مع الأندية في جميع أنحاء العالم.

وقال جاري جيبسون رئيس أكاديميات كرة القدم والعلاقات الدولية بالنادي: للمرة الأولى، يوسع نادي رينجرز انتشاره العالمي في الإمارات، مع إطلاق أكاديمية رينجرز لكرة القدم في أبوظبي.

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