سالم عبدالرحمن يبدأ مشوار مونديال الشطرنج مع بطل صربيا

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

انطلقت منافسات بطولة العالم للشطرنج المقامة في مدينة سوتشي الروسية، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من نخبة لاعبي العالم في الشطرنج.

ويستهل لاعبنا الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن مشواره في البطولة اليوم من خلال لقائه مع بطل صربيا الأستاذ الدولي الكبير الكسندر انديتش والمتأهل من الدور الأول.

حضر الافتتاح وزير الرياضة الروسي ونائب عمدة مدينة سوتشي وشخصيات هامة من الاتحاد الدولي للشطرنج ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة، أعلن رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج اركادي دفوركوفيتش بدء البطولة من خلال أداء النقلة الأولى على الطاولة الأولى للبطولة وفق إجراءات صارمة لتطبيق بروتوكول الإجراءات الإحترازية.

وقام عبدالعزيز العبدولي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس بعثة منتخبنا الوطني بنقل تحيات الدكتور سرحان حسن المعيني رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة إلى وزير الرياضة الروسي وعمدة مدينة سوتشي وتباحث معهم سبل التعاون المشترك.

وانطلقت لقاءات الجولة الأولى والتي منحت لاعب منتخبنا الوطني الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن راحة، وذلك ضمن اللاعبين المصنفين الخمسين الأوائل على مستوى العالم، بينما أدى الأستاذ الدولي عمر نعمان لقاءه الأول في البطولة مع الأستاذ الدولي الكبير التركي يلمز مصطفى والذي يتفوق على لاعبنا بـ 263 نقطة حيث خسر المباراة بالقطع البيضاء، وقدم أداءً مميزاً في اللقاء الثاني بالقطع السوداء وتمكن من تحقيق نتيجة جيدة بالتعادل مع الأستاذ الدولي الكبير التركي يلمز مصطفى وغادر المسابقة.

وأشاد العبدولي بالمستوى العالي لتنظيم البطولة ومشاركة نخبة لاعبي العالم في البطولة وأكد على حرص اللجنة المنظمة على تطبيق الإجراءات الإحترازية وسلامة كافة الوفود المشاركة، وأبدى ثقته بقدرة الأستاذ الدولي سالم عبدالرحمن في تجاوز الدور الثاني والظهور في البطولة بأفضل صورة نسبة إلى الإعداد الجيد الذي خضع له اللاعب سالم للمشاركة في البطولة، وأفاد بأن البطولة تشهد عقد اجتماعات للجان الاتحاد الدولي للشطرنج وتمنى التوفيق للاعبنا سالم عبدالرحمن لافتًا إلى تحقيق اللاعب عمر نعمان لأهداف المشاركة والتواجد مع أبرز لاعبي العالم في الشطرنج

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