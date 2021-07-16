«بوجاتشار» يحتفظ بالقميص الأصفر في جولة فرنسا

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

فاز تادي بوجاتشار، نجم فريق الإمارات، بالمرحلة 17 من جولة فرنسا بعد أداء رائع في مسافة التسلق الأخيرة، ليحتفظ بالقميص الأصفر على أعلى قمة في السباق «كول دو بورتيه».

وكان بوجاتشار قد وصف المرحلة التي أقيمت في اليوم الوطني لفرنسا بين موريه إلى كول دو بورتيه، بالمرحلة الأصعب في جولة فرنسا 2021، ورغم ذلك فقد أظهر حامل اللقب كل مهاراته في السباق ليحصد الفوز في نهاية المرحلة.

وتفوق النجم السلوفيني على منافسيه في منصة التتويج، جوناس فينجيجارد (جمبو- فيسما) وريتشارد كاراباز (إينيوس جرينادييرز)، بعد أداء متميز في مسافة التسلق التي بلغ طولها 16 كلم.

انطلق بوجاتشار في أداء قوي عند منتصف مسافة التسلق، رغم مطاردته للحاق به المتسابق فينجيجارد وكاراباز، وقبل 2 كلم من خط النهاية، تقدم كاراباز لكنه لم يتمكن من تجاوز بوجاتشار، وفي الأمتار القليلة الأخيرة من السباق، انطلق الدراجون الثلاثة في تنافس مثير للفوز بالسباق والذي حققه بوجاتشار في نهايته بالمرحلة، هذا بالإضافة لإحرازه عدداً من الثواني الثمينة في التصنيف العام.

وقال بوجاتشار: بذل الفريق قصارى جهده في كل يوم بغية الاحتفاظ بالقميص الأصفر، وقد سنحت لنا الفرصة اليوم للتحكم بمجريات السباق، وكان أداء جميع أعضاء الفريق مذهلاً حقاً، ما أثمر عن هذا الفوز الغالي والذي حسمته في آخر 150 م من السباق، معرباً عن سعادته بالفوز بالقميص الأصفر وهو انجاز أفتخر به.

وعقب ختام جولة فرنسا بعد المرحلة 17 يتصدر المتسابقون تادي بوجاتشار، من فريق الإمارات، وحل ثانياً جوناس فينجيجارد، جمبو فيسما، وبالمركز الثالث ريتشارد كاراباز، إينيوس جرينادييرز.

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