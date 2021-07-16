منافسات قفز الحواجز بالشارقة للفروسية تنطلق اليوم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

على ميدان الصالة المغطاة؛ مكيفة الهواء، بمركز الشارقة للفروسية، تتواصل اليوم منافسات قفز الحواجز في الأسبوع الرابع بالموسم الصيفي، والذي ينظمه اتحاد الفروسية والسباق، ويقيم جميع منافساته في الصالات المغطاة، مكيفة الهواء، برعاية لونجين، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات الذي استضاف منها أول منافستين في صالة سلطان بن زايد الكبرى.

ونادي الشارقة للفروسية والسباق، الذي يستضيف منها ثلاث منافسات أسبوعية، ويختتم الموسم ببطولة دولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، في الفترة من (12 ـ 14) أغسطس القادم، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها ميادين الفروسية في الإمارات تنظيم بطولة دولية للقفز خلال فصل الصيف. وتشتمل المنافسات على ستة أشواط تقام في يومين، وتحكم بموجب قوانين الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للفروسية.

وتقام بواقع ثلاثة أشواط في كل يوم، أولى منافسات اليوم تبدأ في الثانية بعد الظهر، بشوط لمشاركة الفرسان المبتدئين، والأشبال وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات، بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز (105 ـ 110) سم، ويليه شوطان للمشاركة المفتوحة على حواجز (130) و(115 ـ 120) سم، مما يتيح فرصة المشاركة أمام جميع فئات الفرسان والفارسات.

ومنافسات اليوم الثاني (السبت)، تبدأ بشوط من مرحلتين لفئات الأساس الثلاث (المبتدئين والأشبال وخيول القفز الصغيرة)، على ذات الارتفاع (105 ـ 110) سم، ويليه شوطان الأول من جولة مع تمايز للمشاركة المفتوحة على حواجز (135) سم، ثم شوط الختام بحواجز يبلغ ارتفاعها (120) سم.

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