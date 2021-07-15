الروسي: هدفي تشريف رياضة الإمارات في «طوكيو»

المصدر: (دبي ـ إيهاب زهدي)

أكد حامد الروسي الحكم الدولي للكرة الطائرة، تطلعه لتقديم صورة مشرفة للرياضة الإماراتية من خلال مشاركته في إدارة منافسات الكرة الطائرة بأولمبياد طوكيو 2020، التي تنطلق 23 الجاري، وأعرب عن سعادته بكونه الحكم العربي الوحيد المشارك في هذا المحفل الأولمبي الكبير، وتمنى أن يختتم مشواره الدولي، بإدارة إحدى مباراتي نهائي مسابقتي الطائرة للرجال أو السيدات.وجاءت تصريحات الروسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الإمارات للكرة الطائرة أمس، بمقر الهيئة العامة للرياضة، للإعلان عن مشاركة الروسي في الأولمبياد، واختياره من قبل الاتحاد الدولي للمشاركة في إدارة منافسات الكرة الطائرة باعتباره أحد حكام النخبة في العالم، وذلك بحضور الدكتور أحمد المطوع الأمين العام لاتحاد الطائرة، وعمر عبد الرحمن مدير الشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة.

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