«دبي البحري» يعتمد الاستراتيجية المحدثة والهيكل التنظيمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، التوجه والخطة الاستراتيجية المحدثة (2021 ــــ 2027) والهيكل التنظيمي الجديد للنادي لتكون بمثابة بوصلة لتطوير العمل بالنادي نحو المستقبل والدفع بالمنظومة الرياضية والإدارية إلى تحقيق الرؤى الجديدة والأفكار الخلاقة والحلول المبتكرة التي تواكب رؤية الدولة والإمارة، مستلهمة في ذلك الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها حكومة دبي وتوجهات مجلس دبي الرياضي.

وحرص مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار وعضوية كل من سيف جمعة السويدي نائب الرئيس، وإبراهيم سلطان الحداد، وراشد ثاني العايل، وجمال زعل بن كريشان، وعيسى محمد الحاج ناصر.

وخالد على البلوشي، حرص على التأكيد على أهمية المرحلة المقبلة وضرورة تكاتف الجهود من أجل تنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات لتحقيق التفوق والتميز والريادة حفاظاً على مكانة النادي كرمز للتطوير المستدام في الرياضات البحرية.

تطوير

واطلع مجلس الإدارة خلال اجتماعه الشهري على المخرجات النهائية المتعلقة بالتوجه الاستراتيجي والهيكل التنظيمي على ضوء الخطوات المنجزة من قبل لجنة الشؤون الاستراتيجية والتنظيمية خلال الفترة الماضية ليشكل نقطة تحول في مسار تطوير منظومة العمل الإداري والرياضي والتي تهدف إلى استكمال مسيرة التطوير والتحديث واقتناص الفرص الواعدة وتسليط الضوء على دور النادي الحيوي في تعزيز مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي لتكون مقصداً رياضياً سياحياً.

وشملت الخطة الاستراتيجية الجديدة للنادي التركيز على التطوير والابتكار المؤسسي والرياضي ورفع كفاءة التنافسية الرياضية عالمياً وتعزيز منظومة العمل والتوجه الاستثماري من أجل تحقيق الرؤية والمتمثلة في الريادة العالمية في الفعاليات التراثية والحديثة، والرسالة والتي جاءت بتنظيم وتطوير مفهوم الرياضة والمحافظة على التراث وتوفير بيئة متميزة، وتحقيق القيم بالعمل الجماعي والمنافسة والتميز والشفافية والكفاءة والابتكار.

من جانبه، وجه مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الإدارة التنفيذية للنادي بتنفيذ القرار وتكليف محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي للنادي بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة التي تواكب التوجه الاستراتيجي الجديد والهيكل التنظيمي المحدث من أجل إنجاح المرحلة المقبلة من مسيرة النادي وتنفيذ متطلبات تفعيل هذا التوجه.

وأشار المدير التنفيذي للنادي، إلى أن قرار اعتماد التوجه والخطة الاستراتيجية والهيكل التنظيمي للنادي يعتبر مرحلة جديدة في تاريخ النادي العريق ومحطة تاريخية جديدة نحو مواصلة طريق التميز والنجاح الذي اختطه النادي منذ تأسيسه، وأضاف قائلاً: يسرنا أن نعلن عن بدء المرحلة الجديدة في مسيرة النادي وتقديم عمل وجهد يواكب طموحات قيادتنا الرشيدة.

5 أهداف رئيسة في التوجه الجديد هي:

1- تطوير منظومة الرياضات البحرية في إمارة دبي وزيادة جماهيرية الرياضات البحرية ورفع مشاركة المجتمع بها.

2- تطوير الخدمات الإدارية والمساندة وفق معايير المرونة والكفاءة والفعالية وضمان الحوكمة الإدارية والتخصصية.

3- تطوير بيئة عمل مؤسسي داعمة ومحفزة للابتكار وجاذبة للمواهب.

4 - رفع كفاءة وفاعلية الاستثمار المالي للنادي.

5 - تعزيز مكانة الفريق الرياضي عالمياً ورعاية المواهب الوطنية في الرياضات البحرية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز