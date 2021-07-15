دعوة الإمارات للمشاركة في «عربية الجودو» بالقاهرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تلقّى اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، أول من أمس، الدعوة للمشاركة في منافسات البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية العاشرة للناشئين والناشئات والثامنة للشباب والسادسة للشابات التي ينظمها الاتحاد العربي للجودو بالقاهرة خلال الفترة من 9 حتى 13 سبتمبر المقبل.

وقد عممت أمانة السر بالاتحاد تلك الدعوة على جميع الأندية التي ترغب في المشاركة، بناء على تعليمات محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، بهدف زيادة عدد المباريات الرسمية القوية، بما يحقق الفائدة الفنية التي يهدف لها الاتحاد ورؤيته الفنية التي تهدف لمزيد من الاهتمام بتلك الفئات العمرية خلال المرحلة القادمة التي تركز على فرق المراحل العمرية للجودو من خلال تلك المشاركات الخارجية الهادفة.تنسيق

وحددت لائحة البطولة العربية للجودو على ضرورة الالتزام بالبرتوكول الصحي وفقاً للإجراءات الاحترازية التي حددها خطاب الاتحاد العربي للجودو بالتنسيق مع الاتحاد المصري للجودو، وطلب محمد جاسم أمين السر المساعد في رسالته للأندية الراغبة سرعة مخاطبة الاتحاد للتنسيق المبكر مع الجهات المعنية، وفقاً للائحة البطولة التي تتضمن الكثير من النقاط التي تسهم في نجاح البطولة العربية، على أن يتم لاحقاً تسجيل وتثبيت أهلية اللاعبين وجنسياتهم وتسديد رسوم المشاركة والإقامة في الفندق المختار وذلك قبل موعد الانطلاقة.

وشملت لائحة البطولة مواعيد الاجتماع العام والاجتماع الفني وقرعة البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية «عبر الإنترنت»، ومواعيد الميزان لكل فئة من الفئات المشاركة، وشروط المنافسات والأوزان المحددة لكل فئة، وكفلت اللائحة الفنية للاتحادات الوطنية حق المشاركة بـ 4 أندية في كل فئة من المراحل العمرية.

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