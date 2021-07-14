النرويجية مارين سكارينورد بطلة «أرامكو» للغولف

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

أهدت الجولة الافتتاحية في بطولة سلسلة أرامكو لفرق الغولف للسيدات، التي جرت على ملعب سنتوريون الشهير في العاصمة البريطانية لندن، اللاعبة النرويجية مارين سكارينورد، لقبها الخامس في الجولات الأوروبية، وحصلت على جائزة المركز الأول، 30 ألف دولار. ومن المقرر أن تستضيف مدينة جدة السعودية، خلال الفترة من 10 وحتى 12 نوفمبر من هذا العام، الجولة الختامية للنسخة الأولى في البطولة، التي دشنت بنهاية الأسبوع الماضي في لندن، وتعد إحدى بطولات الجولة الأوروبية لغولف السيدات، ونافس على ألقابها 108 من نخبة اللاعبات على الساحة الدولية.

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