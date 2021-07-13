"اليد" يحدد منتصف أكتوبر موعداً لانطلاق موسم نواعم اللعبة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

حدد اتحاد كرة اليد منتصف شهر أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق موسم بطولات سيدات اليد التي تتضمن بطولتي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة التي يحمل لقبهما فريق سيدات الجزيرة وسيدات النصر بوصافة البطولتين في الموسم الماضي

وتم إرجاء البت في اختيار مدرب للمنتخب الوطني إلى حين الانتهاء من دراسة السير الذاتية للعديد من المدربين لتولي مهمة الإشراف الفني لمنتخبنا الوطني للمشاركة في البطولة الاسيوية المقبلة.

وتم اعتماد خطة لجنة المدربين والمتعلقة في اعداد الكوادر الادارية والفنية للموسم الجديد.

وتم استعراض ما تم إنجازه بشأن أعمال لجنة دراسة دليل حوكمة الاتحادات الرياضية ومدى تطابقه مع النظام الاساسي لاتحاد اليد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة مساء اليوم بمقر الاتحاد برئاسة نبيل عاشور رئيس الاتحاد، وحضور نائب الرئيس عبد السلام ربيع، والأمين العام ناصر الحمادي، وبقية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

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