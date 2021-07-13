نوريس سائق الفورمولا 1 يتعرض للسرقة وسط فوضى الجماهير الإنجليزية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعرض لاندو نوريس سائق الفورمولا 1، للسرقة خلال فوضى الجماهير الإنجليزية، عقب خسارة منتخبها أمام إيطاليا في نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن سائق مكلارين، تعرض لسرقة ساعته وقيمتها 40 ألف جنيه إسترليني، بعد حضوره للمباراة، عندما اقتربت الجماهير من سيارته ماكلارين، والتي تبلغ تكلفتها 165 ألف جنيه إسترليني.

وقال أحد الشهود للصحيفة، إنه تم احتجاز نوريس، وسحب لص آخر ساعته في جزء من الثانية، ولم يستطع الأمن أن يفعل شيئاً أمام فوضى الجماهير.

فيما قال متحدث باسم فريق ماكلارين، أن السائق البالغ من العمر 21 عاماً، يعاني نفسياً بسبب الحادث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز