منح عضوية «زعبيل للسيدات» للاعبات أندية دبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

في إطار التعاون والشراكة بين مجلس دبي الرياضي ونادي زعبيل للسيدات، أعلنت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، عن منح الرياضيات المنتسبات للفرق الأولى بأندية دبي، في مختلف الرياضات، الفردية والجماعية، عضوية خاصة وجديدة، تحت مسمى (عضوية نادي زعبيل للسيدات ومجلس دبي الرياضي – فئة اللاعبات)، حيث يمكن للرياضيات الاستفادة من إمكانات النادي ومنشآته الرياضية، والتمتع بالامتيازات الرياضية والمجتمعية التي يقدمها النادي لمنتسباته.

وتتضمن المبادرة الجديدة لنادي زعبيل، تقديم خدمات حصرية ومتكاملة، لتأهيل اللاعبات في شتى أنواع الرياضات، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، الأمر الذي يؤكد حرص المؤسستين على الإسهام في تكوين نخبة نوعية من اللاعبات المؤهلات، للمنافسات على أرفع المستويات.

جاء ذلك، أثناء زيارة سمو الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، إلى مقر مجلس دبي الرياضي، واللقاء مع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وشيماء عبيد مديرة نادي زعبيل للسيدات، وروضة المحرزي رئيس لجنة المرأة والرياضة في مجلس دبي الرياضي، وفوزية فريدون رئيس قسم رياضة المرأة في المجلس، حيث تم أثناء اللقاء، بحث آفاق التعاون بين المجلس والنادي، لدعم قطاع الرياضة النسائية، ونشر ممارسة الرياضة بين السيدات.

مكانة

وتم خلال الزيارة، استعراض جهود المجلس في تنمية وتطوير القطاع الرياضي في إمارة دبي، وخصوصاً في مجال رياضة المرأة، ومجالات التعاون بين مجلس دبي الرياضي، ونادي زعبيل للسيدات، والإنجازات التي تحققت منذ توقيع الطرفين مطلع العام الجاري، لاتفاقية تعاون مشتركة، تهدف لنشر ممارسة رياضة المرأة وتطويرها، بما يتناسب مع مكانة المرأة في الدولة، وأهمية الرياضة كأسلوب حياة يومية.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم أن المرأة في الإمارات، تنال اليوم رعاية كبيرة من القيادة الرشيدة، وتحظى بمكانة مميزة في وطننا ومجتمعنا، ويسرنا أن نعمل على ترجمة هذا النهج، بالتعاون مع مؤسساتنا الوطنية الرائدة، مثل مجلس دبي الرياضي، على تعزيز هذه الجهود، من خلال تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة والنشاط البدني اليومي، وجعله أسلوب حياة، من أجل صحة وسعادة ونشاط المرأة، التي تمثل الأم والبنت والزوجة والشقيقة ونواة المجتمع السليم.

جهود

وأكد سعيد حارب أهمية الجهود المشتركة بين المؤسستين، كون مجلس دبي الرياضي، هو الجهة الحكومية المسؤولة عن القطاع الرياضي في إمارة دبي، والذي يسعى إلى تطوير الحركة الرياضية، وخلق بيئة رياضية شاملة، تستجيب لمتطلبات المجتمع، فيما يهدف نادي زعبيل للسيدات، إلى تعزيز ممارسة المرأة للرياضة، وبناء قنوات اتصال، وشراكات استراتيجية في هذا المجال، والعمل على تنمية ثقافة الرياضة النسائية، وتوسيع قاعدة الممارسات من السيدات والفتيات.

وتم في ختام اللقاء، تقديم درع خط الدفاع الأول من مجلس دبي الرياضي، إلى سمو الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، وذلك تقديراً لجهود سموها في دعم رياضة المرأة، والمبادرات التي قدمها نادي زعبيل للسيدات، في مجال نشر وتطوير رياضة المرأة في دبي والدولة.

فعاليات

قال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: إن الهيكل التنظيمي لمجلس دبي الرياضي، يتضمن منذ تأسيسه، قسماً مختصاً برياضة المرأة، كما ننظم دورات وفعاليات رياضية، وورش عمل عديدة سنوياً، لتطوير رياضة المرأة، كما نسعى أيضاً للتعاون مع مختلف الجهات لدعم ممارسة المرأة للرياضة، وتوحيد الجهود في هذا المجال، ويعتبر نادي زعبيل للسيدات، من أبرز الشركاء في هذا المجال، حيث تتضافر جهود مجلس دبي الرياضي، من خلال برامجنا وخبراتنا وكوادرنا، مع جهود النادي المستمرة لتحقيق المزيد للمرأة الإماراتية في مجال الرياضة.

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