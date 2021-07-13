«عمومية الدراجات» تعتمد النظام الأساسي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

استجابة لقرار معالي أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، ودعوة اللجنة الأولمبية الوطنية للاتحادات الرياضية في 30 مايو الماضي لتوفيق أوضاع النظام الأساسي مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية، اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية التي عقدت أول من أمس بتقنية الاتصال المرئي (عن ُبعد) النظام الأساسي الذي تم إعداده من قبل اتحاد الإمارات للدراجات.شارك من مجلس إدارة الاتحاد كل من: منصور بو عصيبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وخليفة بن عمير النائب الأول لرئيس الاتحاد، ومحمد القبيسي النائب الثاني، وياسر الدوخي الأمين العام، ونايف جكة الأمين العام المساعد، كما شارك في الاجتماع ممثلو 15 نادياً من أصل 16 نادياً مسجلاً في نشاط الاتحاد.

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