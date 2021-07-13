عبد الله علي يستعد للموسم الجديد بالدراجة

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

بدأ عبد الله علي قائد فريق دبا الفجيرة، صاحب «الـ 36 عاماً»، الاستعداد للموسم الجديد مبكراً، وقبل أن تنطلق تدريبات «النواخذة»، تأهباً لاستحقاقات موسم دوري الدرجة الأولى المقبلة.

ولم يجد لاعب النصر وشباب الأهلي والإمارات وحتا السابق، إلا الدراجة أو «السيكل» باللهجة المحلية، من أجل الوصول إلى أعلى فورمة، تجعله في أعلى المستويات، كما يواصل التدرب، بإشراف معد بدني، وبرنامج خاص بـ «الجيم»، قبل الانتظام في تدريبات فريقه، في خطوة تؤكد جدية اللاعب. وأوضح قائد دبا الفجيرة، أنه قرر أن يسبق فترة إعداد فريقه بعدة أسابيع، حتى يصل إلى الجهوزية التامة، قبل الانضمام لتدريبات فريقه.

وأكد اللاعب أنه يحاول دائماً أن يكون في وضع بدني جيد، موضحاً أنه لم يتوقف عن التدريبات عقب انتهاء الدوري، وأنه تدرب داخل المنزل في صالة الجيم الخاصة، وقال: لا أرهق نفسي، وأعتقد أن التدريبات التي أخضع لها قبل كل موسم، مدروسة بعناية، حتى لا يكون هناك حمل زائد، مبيناً أنه يتبع عادة برنامجاً غذائياً، ويخلد للنوم مبكراً، ويهتم بحياته خارج الملعب، ولهذا، تمكن من البقاء طويلاً في الملاعب بنفس المستوى حتى الآن، كما أنه يرغب في الاستمرار لمواسم أخرى قادمة، متمنياً أن يقدم موسما جيداً مع فريقه، وأن يصعد معه لدوري الخليج العربي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز