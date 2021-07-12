النوبي يستعد لـ «طوكيو 2020» من بلغاريا

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ينخرط نجم ألعاب القوى بنادي الشارقة، محمد حسن النوبي، في معسكر خارجي في بلغاريا برفقة مدربه، ولمدة أسبوعين استعداداً لتمثيل الإمارات في أولمبياد طوكيو من 23 إلى 8 يوليو الجاري، وذلك برعاية من مجلس الشارقة الرياضي.

وجاء ذلك بعد اختيار اللجنة الأولمبية الإماراتية للنوبي، لتمثيل الإمارات، حيث يعتبر أول لاعب يتم اختياره من نادي الشارقة في الألعاب الفردية لتمثيل الدولة، بعد المستويات المميزة التي ظل يقدمها والنتائج المميزة التي حاز عليها خلال السنوات الأخيرة، حيث توج باللقب على مستوى الدولة في سباقات 100 و200 متر، وحصل على فضية بطولة غرب آسيا في الأردن، بالإضافة لامتلاكه 15 بطولة محلية، و5 بطولات مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي في بطولات وزير الداخلية.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «نأمل أن يقدم لاعبنا الأفضل وأن يدافع عن شعار الدولة الذي يرتديه بقوة، وثقتنا كبيرة في أبناء زايد أينما كانوا لتحقيق الآمال والتطلعات، وأتمنى أن يتواصل عطاء أبناء الإمارة لرؤيتهم يرفعون شعار دولة الإمارات في كل المحافل الدولية».

إشادة

ومن جانبه، أشاد علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، باختيار أحد لاعبي النادي لتمثيل الدولة، مبيناً أن ارتداء شعار الدولة وسام فخر لكل لاعب في جميع الألعاب، ذاكراً أن مجلس الإدارة حريص على دعم اللاعبين الموهوبين وتطوير مستوياتهم وتأهيلهم بالصورة التي تجعلهم ينافسون في كبرى البطولات. وبدوره، أوضح المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الفردية، أن بصمة مجلس الشارقة الرياضي واضحة في كل النجاحات التي حققتها الألعاب الفردية بالشارقة.

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