منتخب ناشئي المصارعة يعسكر في الفجيرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يبدأ منتخب الإمارات لناشئي المصارعة تحت 17 عاماً اليوم، معسكره الداخلي الختامي في ضيافة نادي الفجيرة للفنون القتالية حتى موعد السفر إلى العاصمة المجرية بودابست يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم للمصارعة التي تقام بالمجر خلال الفترة من 19- 25 يوليو الحالي بإشراف الاتحاد الدولي للمصارعة وتنظيم الاتحاد المجري للمصارعة ، ويأتي معسكر الفجيرة فور عودة بعثة منتخب المصارعة أمس من مصر بعد ختام المعسكر الذي أقيم بالمركز الرياضي الأولمبي بالمعادي بالقاهرة.

وكان محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة الاتحاد قد اعتمد قائمة البعثة المشاركة في بطولة العالم للمصارعة «بودابست 2021».

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