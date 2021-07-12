فهد الظنحاني: الإمارات أفضل مكان لإعداد الأندية في زمن «كورونا»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد الدولي فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس أن الاستعداد للموسم الجديد عبر معسكر محلي لا يمثل مشكلة وأنه يعتبر خياراً مناسباً في ظل الإمكانات المتوفرة، ذاكراً أن الدولة تعتبر المكان الأنسب لإعداد الأندية في زمن كورونا بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة والاهتمام الكبير من القطاع الصحي بتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقال الظنحاني الذي انضم إلى معسكر فريقه الإعدادي بالفجيرة أول من أمس أن كل متطلبات الإعداد محلياً متوفرة من ملاعب وصالات، وأضاف: بكل تأكيد الطقس يؤثر على اللاعبين ولكن الإحساس بالأمان في الإمارات يقلل من تأثير الطقس، كما أن هنالك أندية خارجية اختارت الاستعداد في الإمارات، وهذا وحده دليل على أن دولتنا أفضل لإعداد الأندية.

فائدة

وأشار حارس مرمى بني ياس إلى أن هنالك فائدة ستعود على اللاعبين من خلال تحمل الطقس الحار، ذاكراً أن ذلك يجعلهم يعتادون على كل الظروف التي يمكن أن تواجههم في المنافسات الخارجية، وتساعد أيضاً في الدخول لأجواء المباريات التنافسية سريعاً ًباعتبار أن انطلاق مباريات الموسم سيكون في طقس حار أيضاً.

وعن إعداد السماوي وطموحه في الموسم الجديد بعد نجاحه الكبير في الموسم الماضي وحصوله على المركز الثاني في ترتيب الدوري قال الظنحاني: إن الروح المعنوية عالية وسط زملائه وكل لاعب يسعى لتقديم أفضل ما عنده والاستفادة القصوى من فترة الإعداد والتأكيد خلال الموسم الجديد بأن حصولنا على وصافة الدوري لم يأت من فراغ وإنما كان نتاج جهد وعمل كبير، وأكد الظنحاني أن الطموح موجود بدعم من إدارة النادي وأنهم عازمون على مواصلة التطور والمنافسة القوية في كل المنافسات المحلية.

توقع

وتوقع فهد الظنحاني أن يشهد الموسم المقبل تحدياً أقوى وأن يكون أفضل من السابق، ذاكراً أن عدداً من الأندية الكبيرة دعمت صفوفها بشكل جيد ولديها رغبة واضحة في العودة من جديد إلى منصات التتويج، وأضاف: كل المؤشرات تقول إننا مقبلون على موسم ساخن وإن الصراع على المراكز المتقدمة سيكون قوياً وسط عدد من الأندية، ونحن في بني ياس نعي ذلك تماماً، لذلك سنعمل على مضاعفة جهدنا في الفترة المقبلة.

رؤية

وعن عدم تعاقد فريقه مع عناصر جديدة، قال الظنحاني إن ذلك قرار يخضع لرؤية الجهاز الفني وإدارة النادي، ذاكراً أن الفريق يضم عناصر متميزة، لكنه يتوقع أن تكون هنالك إضافات بداية بالتعاقد مع مهاجم أجنبي وعناصر وطنية، مشيراً إلى أن الموسم الجديد سيكون به ضغط مباريات وأن فريقه سيشارك في البطولة الآسيوية، لذلك سيكون في حاجة إلى بعض الإضافات.

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