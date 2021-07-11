«جامب أند فريز»منافسة مشتعلة في «سكي دبي»

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أشعلت بطولة ريد بول «جامب أند فريز» العالمية حرارة المنافسات في قاعة «سكي دبي - مول الإمارات» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وضمن مبادرة «صيفنا رياضي» التي أطلقها المجلس بهدف تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف.

وتوج سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي فريق ألتيميت فلامينغو بلقب البطولة بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد العتري نائب الرئيس للعمليات ومشاريع الثلج العالمية في شركة ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما.

وشارك 62 لاعباً ضمن 21 فريقاً في منافسات البطولة التي أقيمت لأول مرة داخل قاعة مغلقة.

مكانة عالمية

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «نحن سعداء بالنجاح الكبير الذي شهدته بطولة «جمب أند فريز»العالمية، التي يؤكد استضافتها في«سكي دبي» على مكانة دبي كواجهة دولية في الرياضات الثلجية، وقدرتها على استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية للرياضات الثلجية، حيث تسعى كافة الشركات والمؤسسات العالمية إلى تنظيم فعالية دولية فيها داخل القاعات المغلقة المصممة وفق أفضل وأعلى المعايير الدولية، وذلك بفضل التعاون المشترك بين مجلس دبي الرياضي مع كافة المؤسسات الوطنية، حيث عززت دبي مكانتها في صدارة المدن الداعمة والراعية للرياضات الثلجية في المنطقة من خلال توفير المنشآت المغلقة المخصصة لممارسة الرياضات الجليدية».

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