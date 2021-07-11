ختام منافسات الدوري القاري لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: دبي ــ البيان الرياضي

اختتمت أمس، منافسات الدوري القاري لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، في يومها الثاني، على أرض صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي.

وشهدت منافسات اليوم الثاني، حضور محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، والعميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وطارق عمر البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

ومع ختام منافسات اليوم الثاني، تمكنت أكاديمية بالمز الرياضية، من حصد المرتبة الأولى برصيد 58600 نقطة.

تكريم

وشهد اليوم الثاني للبطولة تكريم اتحاد الإمارات للجوجيتسو للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ممثلة بالعميد خبير علي حسن المطوع، ومجموعة من منتسبي الإدارة، وفريق العمل الذي سيطر على الحريق الذي نشب على ظهر إحدى الحاويات في ميناء جبل علي.

وأكّد محمد سالم الظاهري، أن شباب وأبطال الدفاع المدني بدبي، ساهموا بسرعة تميزت بالبديهة والاستجابة، في السيطرة على الموقف بكل جرأة وشجاعة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مثبتين أنهم على قدر عالٍ من المسؤولية والخبرة.

مبادرة

من جانبه، ثمّن العميد خبير علي حسن المطوع، المبادرة الكريمة التي قام بها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، منوهاً بدوره الرائد على صعيد نشر هذه الرياضة والارتقاء بها. وقال سعادته إن مثل هذه المبادرات، ليست بغريبة على اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الذي نعتبره شريكاً في تحقيق المصلحة الوطنية.

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