انتخابات اتحاد ألعاب القوى اليوم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تجرى في الخامسة من مساء اليوم، في دبي، انتخابات مجلس الإدارة الجديد من خلال اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد ألعاب القوى، ويتنافس فيها على منصب الرئيس كل من محمد عبد الله المر (خورفكان)، ومحمد بن حميدان الزعابي (الجزيرة الحمراء)، وخليفة سالم الشامسي (العربي). فيما يتنافس 9 مرشحين على 6 مقاعد للعضوية، وهم ناصر عاشور (الشارقة)، إبراهيم السكار (مسافي)، فيصل الخميري (مصفوت)، عادل درويش (الوصل)، سعد المهري (شباب الأهلي)، سعيد الماس (الإمارات)، فهد عبد الله (الرمس)، علي غزوان (حتا)، سهيل الكعبي (مليحة). ويتم خلال الاجتماع اعتماد فوز أحلام حسن سالم من نادي الحمرية، بمقعد العنصر النسائي بالتزكية، وكذلك راشد ناصر آل علي من نادي العربي، بمقعد الشباب ما بين 21 إلى 35 عاماً، بالتزكية.

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