رئيس وزراء قرغيزستان: الإمارات نموذج ملهم في تمكين «أصحاب الهمم»

المصدر: بشكيك - وام

أكد أولوقبيك ماريبوف رئيس وزراء قرغيزستان أن دولة الإمارات نموذج ملهم في تمكين «أصحاب الهمم» في ظل الاهتمام والدعم الكبيرين من قيادتها الرشيدة لتصبح الدولة رائدة في هذا المجال.

جاء ذلك في لقائه في العاصمة القرغيزستانية «بشكيك» ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ضمن جولاته لدول وسط القارة.

وأكد اهتمام بلاده بدعم «أصحاب الهمم» والحركة البارالمبية مرحباً بزيارة ماجد العصيمي التي تعد أول زيارة لمنظمة دولية تعنى بشؤون الحركة البارالمبية.

وأشاد رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية بالعلاقة بين الإمارات وقرغيزستان في جميع المجالات متطلعاً إلى مشاهدة أبطال من قرغيزستان على منصات التتويج في الألعاب الآسيوية والبارالمبية.

كما التقى بلبك تلوبيك عمدة مدينة بشكيك العصيمي مثمناً هذه الزيارة التي تدعم الحركة البارالمبية الوطنية ومتطلعاً إلى أن تحقق جميع أهدافها المنشودة وفق النهج المرسوم.

وشملت زيارة العصيمي لقرغيزستان مراكز تدريب الجودو لذوي الإعاقة البصرية ومدارس اكتشاف المواهب ومنتخب رفعات القوة الذي شارك مؤخراً في بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم كأس العالم دبي 2021. كما عقد اجتماعاً مع عيساكوف بكيت رئيس اللجنة البارالمبية القرغيزية بحضور طارق الصويعي المدير التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية.

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