120 لاعبة في بطولة النصر للبادل تنس للسيدات

المصدر: فائز بجبوج – دبي

تنطلق في الثانية من بعد ظهر اليوم منافسات بطولة النصر للبادل تنس للسيدات بنسختها الأولى والتي ينظمها نادي النصر بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وورلد بادل أكاديمي، وتشهد مشاركة 120 لاعبة يمثلن 60 فريقاً حيث تقام منافسات البطولة على مستوى الزوجي.

وتتوزع الفرق الـ 60 على ثلاثة مستويات حيث يشارك في منافسات الفئة الأولى والمخصصة للمبتدئات 28 فريقاً، ويشارك بمنافسات الفئة الثانية والمخصصة للاعبات الواعدات 24 فريقاً، بينما تضم الفئة الثالثة للاعبات المستوى الأول 8 فرق، وستقام منافسات الأدوار التمهيدية اليوم وتختتم بالأدوار النهائية غداً.

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وأعلن مروان سنكل نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الجماعية، أن شركة النصر للألعاب الجماعية برئاسة عبد الرزاق السيد الهاشمي ووفق توجيهات قيادة النادي وجهت بتنظيم البطولة الأولى للسيدات، وذلك استكمالاً لإعلان النادي سابقاً ضم رياضة «البادل تنس» إلى الألعاب الرياضية في القلعة الزرقاء.

وأضاف: يواصل نادي النصر توسعة الأنشطة الرياضية المندرجة تحت مظلته، خاصة على صعيد الفرق النسائية، إذ إن «العميد» كان أول أندية الدولة التي أعلنت مؤخراً عن تأسيس فريق نسائي للريشة الطائرة، متبوعاً بتنظيم البطولة الأولى للسيدات، قبل أن يواصل النادي الاستراتيجية ذاتها، بالإعلان مطلع الشهر الماضي عن ضم الـ «بادل تنس» وتشكيل فريق من بنات النادي.

وأوضح: عقب الإعلان مباشرةً عن إشهار الـ «بادل تنس»، تم عقد اتفاقية تعاون بين إدارة النادي ممثلة بالمدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الجماعية أحمد الجناحي، والعضو المنتدب ومالك «وورلد بادل أكاديمي» علي العارف.

وأكدت نسرين علي بن درويش رئيسة قسم الأنشطة النسائية بنادي النصر، أن كامل الاستعدادات قد اكتملت لانطلاق هذه البطولة بدعم ورعاية من مجلس إدارة النادي وشركة النصر للألعاب الرياضية مع توفير جل سبل النجاح لها والتي تقام ضمن فعاليات وأنشطة المعسكر الصيفي للسيدات، وأشارت نسرين إلى أن نادي النصر هو الأول من بين أندية الدولة الذي أدخل رياضة البادل تنس للفتيات.

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