الإمارات عضو مؤسس في الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة

المصدر: وام

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع التأسيسي الأول للاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة الذي عقد في المنامة وذلك بمناسبة تأسيس الاتحاد.

وجرى خلال الاجتماع الإعلان عن فوز دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

ورفع سعادة محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة أسمى آيات التهاني إلى قيادة الدولة الرشيدة بمناسبة تأسيس الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة.

وأكد أن قيادتنا تسعى دائما إلى تعزيز العمل العربي المشترك مثل تأسيس الاتحاد الذي يسهم في تطور الفنون القتالية المختلطة في الدول العربية.

وثمن الدعم الذي ظل يقدمه سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة لكل شؤون الاتحاد ولجانه من أجل ان تكون راية الإمارات في مصاف دول العالم.. مقدما الشكر والتقدير إلى مملكة البحرين على حفاوة الاستضافة.

وأثنى على الجهود الحثيثة المبذولة من قبل القائمين على الاتحاد العربي لنشر رياضة الفنون القتالية المختلطة في وطننا العربي بين الأجيال الصاعدة واهتمامهم بزيادة شعبيتها وتوسيع قاعدتها الجماهيرية على مستوى المنطقة مؤكداً أن الدول العربية ذاخرة بالمواهب الرياضية المميزة وقادرة على التنافس والمشاركة في أرقى المحافل الدولية والعالمية.

وأكد الظاهري أن تواجد دولة الامارات كعضو مؤسس في الاتحاد العربي يعكس المكانة الريادية المرموقة والثقة التي تحظى بها الدولة عربياً ودولياً في القطاع الرياضي بشكل عام والرياضات القتالية بشكل خاص والذي أثبت بالرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة ديناميكيته ومرونته والتي مكنته من مباشرة التعافي السريع وتجاوز آثار هذه الأزمة.

شارك في الاجتماع التاريخي رؤساء وأمناء سر اتحادات فنون القتال المختلطة بـ 8 دول عربية ممثلة في محمد قمبر رئيس الإتحاد البحريني للفنون القتالية المختلطة والذي تم إنتخابه رئيسا بالتزكية للإتحاد ومحمد الحوسني من الإمارات وعبدالعزيز جليدان من السعودية واللذين تم إنتخابهما في منصب نائبي الرئيس بجانب حسن جزيني من لبنان و خالد عبدالحميد من مصر ورائد جميل عباس من العراق وأمين نشيب من تونس وعبدالقادر بن باهي من الجزائر.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد النظام الأساسي والشعار الرسمي للاتحاد العربي.

يشار إلى أن رياضة الفنون القتالية المختلطة تم ضمها إلى اتحاد الإمارات الجوجيتسو في شهر مارس الماضي وتأسست لجنة الفنون القتالية المختلطة بالاتحاد في شهر مايو الماضي حيث باشر الاتحاد بالانضمام إلى الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة IMMAF في شهر يونيو الماضي ليسابق الزمن من أجل أن تكون هذه الرياضة من ضمن أكثر الرياضات شعبية في الدولة.

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