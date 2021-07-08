«عمومية السلة» تعتمد عضوية الحمرية ودبا الحصن

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عُقدت الجمعية العمومية العادية رقم «19» لاتحاد كرة السلة في فندق انتركونتننتال بدبي برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي.

حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور جميع الأندية أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددها 15 نادياً يحق لهم التصويت في الاجتماع. تم خلال الاجتماع التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، والتصديق على التقرير الإداري.

وكذلك التصديق على التقرير الفني وأيضاً المالي، كما تم اعتماد وقبول عضوية نادي الحمرية الثقافي الرياضي، واعتماد وقبول عضوية نادي دبا الحصن، كما تمت مناقشة مقترحات مجلس الإدارة وتركزت في عدة نقاط وهي:

موافقة أعضاء الجمعية العمومية على الإبقاء على وجود لاعبين إثنين من اللاعبين الأجانب في قائمة كل فريق من فرق دوري الرجال. وتمت الموافقة على تعديل الوثائق المطلوبة في استمارة تسجيل لاعبي فئة المقيمين في الدولة لمن فوق «18» سنة على أن تكون الإقامة مستمرة في الدولة لمدة سنة، كما تم إلغاء منظومة انتقال اللاعبين فوق 30 سنة ليتم بذلك الإبقاء عليهم في أنديتهم وليس كما كان في القرار السابق في جمعية عمومية سابقة بحرية انتقالهم.

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