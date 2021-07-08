ناصر التميمي: نتائج فيكتور تبشر بميدالية للجودو في «طوكيو 2020»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد المصارعة والجودو أن النتائج الجيدة التي حققها لاعب منتخبنا الوطني فيكتور سكرتوف في الفترة الأخيرة في بطولات الغراند سلام وبطولة آسيا وتصنيفه المتقدم على الصعيد العالمي يعززان حظوظه لتحقيق ميدالية أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو 2020.

مشيراً إلى أن مشاركة منتخبنا الوطني للجودو لن تكون لمجرد التواجد بل للمنافسة ومحاولة تكرار إنجاز أولمبياد «ريو 2016» عندما نجح توما سيرجيو، في حصد ميدالية برونزية لوزن تحت 81 كلغ.

ويمثل منتخبنا الوطني للجودو في أولمبياد طوكيو الثنائي المكون من فيكتور سكرتوف في وزن تحت 73 كلغ و إيفان رومارنكو في وزن تحت 100 كلغ

تحضيرات مبكرة

وأوضح التميمي أن تحضيرات منتخب الجودو للمحفل الأولمبي بدأت بشكل مبكر وتسير حسب البرنامج المخطط له رغم بعض التعديلات التي طرأت عليه بسبب تداعيات الجائحة حول العالم، وأضاف قائلاً: ضمن فيكتور تأهله إلى الأولمبياد عن طريق تصنيفه العالمي، وإيفان بفضل التصنيف القاري.

وقد بدأت تحضيراتنا للتواجد في طوكيو 2020 مباشرة عقب نهاية دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016 من خلال المشاركة في العديد من البطولات العالمية لأنه من المهم جداً أن يتأهل اللاعب إلى الأولمبياد قبل فترة طويلة حتى يجد الوقت الكافي للإعداد.

وتابع: عقب انتزاع بطاقتي التأهل حرصنا على مشاركة ايفان وفيكتور في بطولات الغراند سلام والغراند بري وبرمجة معسكرات دولية بمشاركة العديد من الدول لأن اللاعب في حاجة إلى ممارسة تدريب على مستوى عال حتى يحافظ على جهوزيته.

تأثير

وصرح التميمي أن الجائحة أثرت على تحضيرات منتخب الجودو على مستوى المشاركة في بعض البطولات التي تم إلغاؤها، لذا قرر الاتحاد برمجة معسكرات داخلية قبل العودة مجدداً للمشاركة الدولية بعدما سمح الاتحاد الدولي للجودو بإعادة تنظيم البطولات وفقاً للإجراءات الاحترازية.

مشيراً إلى أن فيكتور شارك في بطولة العالم الشهر الماضي وحصل فيها على المركز السادس، كما توج بالميدالية البرونزية في بطولة الغراند سلام في روسيا والمركز الثالث في بطولة آسيا والمركز الخامس في بطولة جورجيا، وأضاف:

النتائج الجيدة التي حققها فيكتور في الفترة الأخيرة تضعه من ضمن المنافسين على ميدالية أولمبية، كما أن تصنيفه العالمي الحالي «تحت 16 عالمياً» يضعه في قائمة المرشحين للفوز بميدالية أولمبية لأن اللاعبين المصنفين من ضمن الـ20 الأوائل في العالم مستوياتهم متقاربة ولديهم فرصة أكبر لتحقيق إنجاز أولمبي.

معسكر

وكشف التميمي أن منتخب الجودو متواجد حالياً في معسكر في مالدوفا بمشاركة 6 لاعبين آخرين تم دعوتهم بهدف توفير أجواء تحضيرية وتنافسية قوية، موضحاً أن التحضيرات تتضمن برنامجاً إعدادياً من الناحية النفسية لتجهيز اللاعبين بشكل متكامل.

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