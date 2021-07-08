«أمبر» تتألق في مهرجان منصور بن زايد بفرنسا

المصدر: باريس - البيان الرياضي

فاز كل من «شيكي أمبر»، و«مونية»، و«إبراز»، بألقاب مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، والتي أقيمت أول من أمس، بمضمار لاتست الفرنسي.

ويقام المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي بات لها قاعدة عريضة، واهتمام كبير في أوروبا.

وخطفت المهرة «شيكي أمبر»، لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «بري بنجالي دالبريه»، للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، البالغة جائزته المالية 18 ألف يورو.

وتفوقت البطلة بفارق طول عن «فاتنة»، وقطعت مسافة السباق البالغ طوله 1400 متر، في زمن قدره 1:35:20 دقيقة.

وحصلت الفرس «مونية» على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «كريتريوم دو بوليشيس»، لمسافة 1900 متر، البالغة جائزته 30 ألف يورو. وتفوقت «مونية» مسجلة زمناً قدره 2:04:15 دقيقة.

وخطف «إبراز» لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «كوب دو سود كويست دوبور سانج»، للفئة الثالثة، البالغة جائزته 20 ألف يورو.

وسجل «إبراز» 2:07:60 دقيقة، في السباق البالغ طوله 1900 متر، وهو مخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق.

منافسة

ومن جهة أخرى، ينظم مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، اليوم، على مضمار هيوستون بارك الترابي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، سباق كأس الوثبة ستاليونز، البالغ جائزته 12.000 دولار.

وتبحث المهرة «كونسيدر زيز»، عن لقب السباق البالغ طوله 1200 متر، وينافسها «هاي منتنيس» لثندر جونسون. وينافس على اللقب أيضاً الجواد «لابكوس بونس» و«بيج بيورتي».

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