ختام بطولة الروح الإيجابية في مطار آل مكتوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تُوج فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بطلاً لبطولة الروح الإيجابية، التي جرت على في ملعب مطار آل مكتوم، بعد فوزه على فريق شرطة دبي 4 - 0، وجاء التنظيم بالتعاون بين لجنة مبادرة الروح الإيجابية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومكتب التطوير المؤسسي لقطاع شؤون المنافذ في شرطة دبي، وبمشاركة الشركاء الاستراتيجيين.

وأكد العقيد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، أن البطولة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية، والاستفادة من الرياضة، كأداة اجتماعية فعّالة لاستغلال أوقات الفراغ، بما يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع، بمختلف فئاتهم وأعمارهم.

وتقدم العقيد علي خلفان، بالشكر الجزيل للشركاء الاستراتيجيين، على دعم بطولة الروح الإيجابية لكرة القدم، وهم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الخدمة الوطنية والاحتياطية، جمارك دبي، مطارات دبي، دناتا، بالإضافة لرعاة البطولة تريندز للبحوث والاستشارات، وجويل اسينس للعطور، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن مبادرة الروح الإيجابية ستُنفذ العديد من المبادرات المتنوعة، منها الثقافية والرياضية والمجتمعية والتدريبية والتطوعية، خلال هذا العام، بالتعاون مع عدد من الدوائر الحكومية.

ومن جانبه، أشاد العقيد حمد أحمد بن ديلان مدير إدارة مطار آل مكتوم، بمبادرة الروح الإيجابية، وبدور اللجنة المنظمة للبطولة، خصوصاً في تطبيقها للإجراءات الاحترازية، وتعاونها مع طاقم التحكيم الذي لا يألوا جهداً في إدارة المباريات بكل دقة وتفانٍ.

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