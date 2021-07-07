9 أندية ستشارك في موسم رجال اليد والقرعة اليوم

المصدر: دبي - فائز بحبوج

تجري لجنة المسابقات في اتحاد اليد في الواحدة والنصف ظهر اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد بدبي مراسم قرعة مسابقات الرجال وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وقرعة مسابقات فرق الشباب تحت 18 سنة للموسم الرياضي 2021/2022.

وأوضح داوود المليح، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد، أن 9 أندية ستشارك بمسابقات فرق الرجال للموسم القادم، وهي الشارقة وشباب الأهلي والنصر والوصل والجزيرة والعين وبني ياس ومليحة ودبا الحصن.

وأشار داوود إلى أنه "حتى الآن لم يصلنا أي تأكيد أو عدمه من المشاركة بالنسبة لناديي الوحدة والظفرة"، موضحاً أن "الوقت يداهمنا بالنسبة للإعلان عن جدولة المسابقات والأندية تنتظر إصدار جدول المسابقات لكون الموسم سينطلق في الثالث من سبتمبر المقبل ببطولة دوري رجال اليد ومن ثم بطولة السوبر الإماراتي بين الشارقة والجزيرة وبعدها بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وستكون بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة مسك ختام الموسم".

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