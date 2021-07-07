700 لاعب في آسيوية الجوجيتسو بدبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ورابطة أبوظبي للمحترفين عن تنظيم منافسات بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو يومي 9 و10 يوليو الجاري في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي بمشاركة نحو 700 لاعب.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة مجموعة من المصنفين الأوائل عالمياً، خصوصاً من حملة الحزام الأسود والبني من دول آسيوية عدة، كما تمثل فرصة مهمة لتعزيز تصنيف اللاعبين المشاركين ورفع جاهزيتهم والإبقاء على فرصتهم وتأهلهم للمشاركة في جولات جراند سلام وغيرها من البطولات العالمية المقبلة.

منافسة

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن التعاون القائم بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي للمحترفين يثمر بطولات عالمية السمات، تساهم في تعزيز موقع دولة الإمارات كموطن للجوجيتسو ووجهة مفضلة لنخبة أبطال هذه الرياضة الراغبين في التطور المستمر وإثراء رصيدهم من الإنجازات المتميزة.

وأكّد المنهالي أن هذه المنافسات تصب أيضاً في مصلحة لاعبي الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، كونها تتيح أمامهم التنافس مع أكبر المواهب العالمية وبالتالي إثراء خبرتهم وتجربتهم وإعدادهم لخوض الاستحقاقات الكبرى وإكسابهم الثقة المطلوبة لتجاوز جميع التحديات التي يفرضها البساط في مثل هذه الأجواء الاحترافية المميزة. و

نوه المنهالي بأنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة في البروتوكول الصحي للحفاظ على سلامة اللاعبين، وأنه لن يسمح لأي لاعب بالدخول إلّا بعد الحصول على مسحة سلبية حديثة.

أهمية

من جانبه، أوضح رودريجو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو، تحظى بأهمية كبيرة في أوساط الجوجيتسو الآسيوية، حيث يولي اللاعبون أولوية للمشاركة في منافساته لتعزيز رصيدهم من النقاط التصنيفية، وبالتالي التأهل للمشاركة في البطولة الأبرز عالمياً بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز