تنس الفجيرة ينظم بطولة التحدي للمؤسسات

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ينظم نادي الفجيرة للتنس، بطولة التحدي للشركات والمؤسسات في إمارة الفجيرة، التي تنطلق بعد غد في تمام الساعة 5 مساء بمقر النادي، وذلك في إطار الفعاليات الاجتماعية الرياضية التي ينظمها النادي الهادفة إلى تشجيع الشركات والمؤسسات العاملة في الفجيرة على ممارسة الرياضة والنشاط البدني. ويشارك في البطولة 10 فرق تمثل شركات عاملة في إمارة الفجيرة يتنافسون ضمن ثلاث ألعاب رياضية في التنس والاسكواش وكرة الطائرة المائية. وتطبق إدارة النادي الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بحسب البروتوكول الصحي المعمول به في دولة الإمارات.

وأكد عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، على أهمية تفعيل النشاطات الاجتماعية في الصيف واستقطاب مختلف الفعاليات في المجتمع المحلي لإمارة الفجيرة وتشجيعهم على مزاولة هذا النوع من الأنشطة الرياضية المحببة للجمهور، مشيراً إلى أن نادي الفجيرة للتنس مستمر في استضافة البطولات الرياضية واحتضانها بما يعزز من مكانة الفجيرة رياضياً على الصعيدين المحلي والدولي، ومعرباً عن شكره للقائمين على تنظيم البطولة والشركات التي أبدت استعدادها على المشاركة.

من جانبه قال صلاح الحمد مدير النادي: إن إدارة النادي والقائمين على البطولة أكملت جميع استعداداتها لاستفاضة بطولة التحدي للشركات، بعد تثبيت عشر شركات في الفجيرة اشتراكها في البطولة بثلاث ألعاب، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والحصول على فحص «بي سي آر» قبل 48 ساعة للمشاركين في البطولة.

وأوضح الحمد أن إدارة نادي التنس في الفجيرة تعمل على تشجيع كافة فئات المجتمع من القاطنين في إمارة الفجيرة على ممارسة الرياضة والنشاط، داعياً الجمهور إلى المشاركة في جميع الفعاليات الاجتماعية الرياضية التي ينظمها النادي خاصة خلال عطلة الصيف.

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