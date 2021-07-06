يد الشارقة يستعد للموسم الجديد باستقرار فني وإداري

المصدر: دبي ـــ فائز بجبوج

يستعد فريق الشارقة لموسم أقوياء اليد والذي سينطلق في 3 سبتمبر المقبل، وسط استقرار فني بقيادة المدرب المصري هاني الفخراني ومساعده الوطني جمعة العشر، وإداري بقيادة جاسم محمد مشرف اللعبة بالنادي وعلي المرزوقي مدير الفريق وجابر الأميري إدارياً، وبثوب جديد بالنسبة للاعبين المحترفين الجدد من خلال التونسي مصباح الصانعي كلاعب بفئة المحترفين والجزائري زهير نعيم بفئة المقيم.

وكان الفريق قد دشن استعداداته للموسم الجديد أول من أمس تحت إشراف الجهازين الفني والإداري وبحضور مشرف اللعبة وعضو مجلس الإدارة محمد عبيد الحصان رئيس لجنة الألعاب الجماعية بالنادي، وبحضور جميع اللاعبين، وغياب كل من المحترفين الصانعي وزهير.

ومن المقرر ان يلتحقان بالفريق عقب نهاية عيد الأضحى المبارك، ورحمة غالب لاعب الوصل السابق والذي تمت إعارته للشارقة بالموسم الماضي، برغم المباحثات الجارية حالياً على قدم وساق مع إدارة الوصل حول تمديد إعارته لسنة جديدة أو الانتقال بشكل نهائي لصفوف الشارقة كما حدث مع زميله السابق الحارس محمد إسماعيل بصفقة كبيرة تواكب أهميته ومكانته كونه أفضل حارس مرمى على المستوى المحلي والخليجي وأخيراً الآسيوي خلال البطولة الآسيوية الأخيرة.

الزين

ويعتبر الجزائري زهير نعيم من أفضل اللاعبين الجزائريين الشباب وحقق مع فريقه أمل سكييدة لقب البطولة الوطنية الجزائرية. وكانت لجنة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة قد أبرمت التعاقد مع اللاعب الدولي التونسي مصباح الصانعي لينضم لصفوف الفريق بالموسم الجديد بديلاً للمحترف السابق المصري علي الزين الذي انتقل إلى نادي برشلونة الأسباني. وتعتبر التجربة الثانية للاعب الترجي التونسي سابقاً مصباح الصانعي (30) عاماً بدولة الإمارات حيث شارك بصفوف النصر خلال الموسمين الماضيين 2018 – 2020 عقب قدومه من نادي شامبيري الفرنسي، والأولى بصفوف الشارقة بالنسبة للجزائري زهير نعيم.

عزيمة

وأكّد علي المرزوقي مدير الفريق الأول لكرة اليد بقلعة الملك، أن فريقه يتدرب يومياً تحت القيادة الفنية للفريق بقيادة المصري الفخراني ومساعده الوطني جمعة وبمتابعة من إدارة الألعاب الجماعية وبحضور الجهازين الإداري والطبي والتي تعكس الحرص على توفير الأجواء المناسبة تعزز توفير متطلبات الإعداد الجيد للفريق، وهذا ليس بغريب عنهم، فلهم كل الشكر والتقدير. وكشف المرزوقي أن الفريق الحالي يضم أكثر من 20 لاعباً بروح عالية وعزيمة، لتقديم موسم يحافظ على الإنجازات وتحقيق المزيد وخاصة أن شمس البطولات لا تغيب عن القلعة الشرقاوية محلياً وخارجياً.

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