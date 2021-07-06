عبد الله ربيعة يتطلع لسابع ذهبية دولية في الفيزيك

المصدر: دبي - فائز بحبوج

كشف لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام والفيزيك، عبد الله حميد ربيعة، عن أنه كثف من استعداداته الجسمانية، تمهيداً للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، سعياً منه لتعزيز الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية، وأبرزها الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم، التي أقيمت في الفجيرة 2019، وبطلاً لأبطال بطولة واوان الدولية 2021.

وقال: أتطلع لتحقيق إنجاز الفوز بالمركز الأول للمرة السابعة في البطولات الدولية والعالمية بالترتيب، من خلال التدريب المنتظم تحت إشراف مدربي جاسم آل علي، كما أتطلع لأقرب مشاركة دولية، تقام وفقاً للتعليمات والإجراءات الاحترازية لجائحة «كورونا»، سواء كانت مع المنتخب الوطني للفيزيك، أو أي من البطولات الدولية الأخرى.

ويتميز اللاعب ربيعة بفوزه بالمركز الأول في معظم البطولات التي شارك بها، منها ست رفيعة المستوى، وهي في بطولة دبا الفجيرة، وبطولتي الإمارات والفجيرة الدولية 2018، وبطولة أبوظبي الدولية، ونيله كارت احتراف في نفس العام، ليكون أول إماراتي يحصل على كارت احتراف في الفيزيك، كما نال المركز الأول في بطولة مصل دبي شو الدولية في 2018 أيضاً.

اعتزاز

بدوره، أكد أحمد جوهر عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، رئيس لجنة المنتخبات، أن بناء الأجسام الإماراتية، تطورت بشكل بارز، خلال السنوات الماضية، بعد اتساع رقعة ممارستها، وأسفرت عن لاعبين مميزين، ومنهم بطل العالم عبد الله ربيعة، وخصوصاً في الفيزيك، ووصفه بأنه مشروع مستقبلي للعديد من الإنجازات المثالية، وحث جوهر لاعبي المنتخبات الآخرين، على الحفاظ على مستوياتهم البدنية والفنية، وتطويرها، تمهيداً لاستقبال الموسم المقبل بجاهزية كاملة، متمنياً لهم النجاح والتوفيق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز