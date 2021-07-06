التونسية أنس جابر تبلغ ربع نهائي «ويمبلدون»

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

واصلت التونسية أنس جابر تألقها وكتابة التاريخ في عالم التنس، حيث نجحت أمس في بلوغ ربع نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، على حساب البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة التاسعة عالميا، بعدما تغلبت عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7 - 5 و1 - 6 و 6 - 1 في ساعة و42 دقيقة.

وتلتقي اللاعبة التونسية في الدور المقبل الفائزة البلاروسية أرينا سابالينكا التي تغلبت على الكازاخية ايلينا ريباكينا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6 - 3 و4 - 6 و6 - 3.

وتوجت أنس جابر قبل أيام بلقب بطولة بيرمنغهام للتنس وهو باكورة ألقابها خلال مسيرتها في عالم الكرة الصفراء.

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