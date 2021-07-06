العكبري أول مدرب من أصحاب الهمم ينال الرخصة التدريبية «D»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

اجتاز اللاعب الدولي السابق أحمد العكبري لاعب نادي الوحدة السابق في كرة القدم ومدرب فريق كرة قدم الناشئة للصم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم برنامج التدريب الثلاثي (Kick-Off) الفريد من نوعه الذي نظمه اتحاد الإمارات لكرة القدم ليصبح أول صاحب همة يحصل على الرخصة D للتدريب المعتمدة من الاتحاد الأسيوي لكرة القدم ليرسم مستقبل مسيرته المهنية و يكون قصة إلهام وإرادة.

برنامج التدريب الثلاثي (Kick-Off) الأول من نوعه في المنطقة لرخصة ثلاثية يتضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي رخصة التدريب D، وبرنامج حماية الطفل، ورخصة الإسعافات الأولية، كما انه يؤهل المشاركين فيه بالتسجيل التلقائي في الرخصة التدريبية«C»المرخصة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويعتمد البرنامج بنسبة كبيرة على الحصص الإلكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر النظام الإلكتروني

تأهيل

من جانبه، أشاد عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بتحدي وإصرار اللاعب أحمد العكبري وحرصه على تأهيل نفسه بصورة علمية من خلال التحاقه بالبرنامج التأهيلي للحصول على رخصة التدريب D لممارسة التدريب وقيادة فريق كرة قدم الناشئة للصم في المؤسسة وعدم الاكتفاء بخبراته الطويلة التي اكتسبها من إحتراف كرة القدم خلال لعبه لنادي الوحدة.

وأكد أن العكبري نموذج للتحدي والإصرار يعمل على تطوير قدراته التدريبية، يشكل إضافة قوية لقطاع الرياضة بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم التي تحتاج للكفاءات الرياضية المتميزة لكي يساهم في تأهيل جيل رياضي من أصحاب الهمم للمشاركة والمنافسة في الاستحقاقات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، ويعمل على رفع راية دولتنا الغالية الإمارات من خلال الوصول لمنصات التتويج.

دعم

كما أكد محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم حرص الاتحاد على دعم أصحاب الهمم، من خلال إقامة وتنظيم الدورات التدريبية المختلفة، سواء إدارية أوفنية متخصصة بهدف تأهيلهم ليكون لهم حضورهم في المجتمع الكروي، مثمناً الدعم الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لأصحاب الهمم.

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