«الإمارات للترايثلون» تستعد لموسم متميز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت جمعية الإمارات للترايثلون أن الموسم الرياضي 2021 - 2022 والذي ستكون انطلاقته في الأول من أكتوبر المقبل سيشهد نقلة نوعية مضافة تعزيزاً ومواصلة للجهود التي بذلت في الموسم الماضي من قبل اللجنة الفنية، لمواصلة مسيرة الارتقاء برياضة الترايثلون في الدولة بمعايير الاتحاد الدولي للترايثلون برؤى إماراتية طموحة.

وقد تم اعتماد عدد 30 سباقاً ستنفذ فعالياتها خلال الموسم المقبل، ويعتبر هذا العدد للسباقات نقلة نوعية لرياضة الترايثلون في الدولة، ويعزز من حضور المواطنين على منصات التتويج العالمية، وتهيئة البيئة للهواة والمحترفين من الجنسين لممارسة اللعبة في جميع إمارات الدولة.

وتهدف الجمعية خلال الموسم إلى تنوع البطولات، فإضافة إلى الترايثلون سيتم التركيز كذلك على الدواثلون والأكواثلون، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من اللاعبين، تحضيراً للبطولات الخارجية التي يشارك بها أبناء الإمارات، كما أن إقامة أول دوري محلي للترايثلون ستكون أحد أهم الأهداف التي ستسعى الجمعية لتطبيقها خلال الموسم الجديد.

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